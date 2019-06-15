На новосибирских заправках повысили цены на все марки бензина

Новосибирские сети АЗС второй раз в этом месяце повысили цены на бензин — в среднем стоимость топлива всех марок увеличилась примерно на 30 копеек.
Об этом сообщает Новосибирскстат. По данным статистиков, за неделю — с 3 по 10 июня — стоимость всех марок бензина увеличилась на 0,6-0,8% — в среднем на 30 копеек.
— На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41 до 41,70 рубля за один литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за один литр, марки АИ-98 — от 48,90 до 51,25 рубля, дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 рубля, — рассказали в Новосибирскстате об актуальных средних ценах на топливо.
Цены на дизельное топливо тоже повысили, но ненамного — с 46,87 рубля за литр до 46,95 рубля.
В последний раз новосибирцы заметили выросшие цены на топливо 3 июня — НГС нашёл самую дешёвую заправку.