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Авто

На новосибирских заправках повысили цены на все марки бензина

Это второе повышение за неделю

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Цены выросли на все марки топлива

Фото: Густаво Зырянов / НГС

Новосибирские сети АЗС второй раз в этом месяце повысили цены на бензин — в среднем стоимость топлива всех марок увеличилась примерно на 30 копеек. 

Об этом сообщает Новосибирскстат. По данным статистиков, за неделю — с 3 по 10 июня — стоимость всех марок бензина увеличилась на 0,6-0,8% — в среднем на 30 копеек.

— На наблюдаемых АЗС в Новосибирске бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 41 до 41,70 рубля за один литр, марки АИ-95 — от 44 до 45,20 рубля за один литр, марки АИ-98 — от 48,90 до 51,25 рубля, дизельное топливо — от 46,40 до 49,85 рубля, — рассказали в Новосибирскстате об актуальных средних ценах на топливо. 

Цены на дизельное топливо тоже повысили, но ненамного — с 46,87 рубля за литр до 46,95 рубля.

В последний раз новосибирцы заметили выросшие цены на топливо 3 июня — НГС нашёл самую дешёвую заправку

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бензинНовосибирскстат

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КОММЕНТАРИИ (113)

Марфа
15 июн 2019 в 11:00

Слава Царю Батюшке.

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elka
15 июн 2019 в 11:06

Вообще жесть..Вот- очередное обещание стабильности цены на топливо накрылось медным тазом.Ажиотаж с ценами сейчас это поднять значимость и посещаемость к экрану телевизора прямой линии с ВВ или что.. Заправляюсь 95, мне уже перестало хватать 2т.р чтобы залить полный бак...Теперь чтобы это «проделать» нужно будет 2500т.

демократ
15 июн 2019 в 11:04

Отлично, экономика в клочья, народ не довольный, санкции идут на поправку" Сейчас и банковский, сектор дожмём - или отключим от глобального интернета