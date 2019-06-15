«Получилось сладко»: сибирячка станцевала тверк в клипе диджея из Нью-Йорка

Известная танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова станцевала в официальном клипе американского диджея Ahzee. Зажигательное видео на трек Eyes Closed появилось в Сети вчера вечером — в нём сибирячка и ещё две девушки танцуют в стиле Twerk и Dancehall.
— Наш танцевальный клип на песню Eyes Closed уже в Сети. <...> Получилось сладко, — написала Полина в своём Instagram.
Новосибирская танцовщица является автором хореографии — именно она придумала все движения, которые исполняются в этом музыкальном клипе.
Два года назад Полина Дубкова со своими ученицами уже снималась в клипе Ahzee — тогда диджей сам связался с танцовщицами и предложил им поучаствовать в съемках клипа после того, как посмотрел прошлые видеоролики Полины и её учениц и оценил способности девушек.