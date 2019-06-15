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Развлечения

«Получилось сладко»: сибирячка станцевала тверк в клипе диджея из Нью-Йорка

Танцовщица из Новосибирска сама поставила хореографию для этого клипа

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Два года назад Полина снималась в другом клипе диджея Ahzee

Фото: скриншот видео 

Известная танцовщица из Новосибирска Полина Дубкова станцевала в официальном клипе американского диджея Ahzee. Зажигательное видео на трек Eyes Closed появилось в Сети вчера вечером — в нём сибирячка и ещё две девушки танцуют в стиле Twerk и Dancehall. 

— Наш танцевальный клип на песню Eyes Closed уже в Сети. <...> Получилось сладко, — написала Полина в своём Instagram. 

Новосибирская танцовщица является автором хореографии — именно она придумала все движения, которые исполняются в этом музыкальном клипе. 

Два года назад Полина Дубкова со своими ученицами уже снималась в клипе Ahzee — тогда диджей сам связался с танцовщицами и предложил им поучаствовать в съемках клипа после того, как посмотрел прошлые видеоролики Полины и её учениц и оценил способности девушек.

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КОММЕНТАРИИ (4)

Sssss
15 июн 2019 в 03:25

Смерть ивану голунову!!!

Андрiй
15 июн 2019 в 03:18

лучше бы танцовщица в клипе показала миру что русские голосуют за мир

Анонимно из Канады
15 июн 2019 в 03:14

Какая позорная музыка. (про "хореографию" я уж и не говорю. Видимо, женщина не замужем, сильно хочеть кого-то привлечь, а других способов не знает).