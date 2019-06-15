На Маркса открылась кофейня, где посетителям рисуют портреты на стаканах

В Новосибирске заработало первое заведение сети Sokol coffee из Санкт-Петербурга — здесь каждому покупателю напитков могут нарисовать портрет прямо на бумажном стакане.

Кофейня заняла небольшое угловое помещение на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса, 25. В 2013 году здесь уже работала кофейня-кондитерская Fabienne Moulin, но она не просуществовала и года, а с тех пор на этом месте были только магазины и нотариальная контора.



Заведение открылось на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса Фото: Стас Соколов / НГС

Sokol coffee — сеть, созданная в Санкт-Петербурге молодым предпринимателем Александром Соколовским. По данным сайта сети, у неё 16 заведений (три в Санкт-Петербурге, пять в Москве и ещё восемь в городах от Тулы до Алма-Аты). Новосибирск на карте пока отмечен как «город с кофейней на стадии открытия». Сеть развивается по франчайзингу. Новосибирская кофейня принадлежит Владимиру Коробко, по его словам, у Sokol coffee уже 24 работающих точки.



Ассортимент у кофейни довольно стандартный, отметить можно разве что сравнительно невысокие цены. Так, цены на кофе начинаются с 75 рублей за эспрессо, капучино (250 мл) стоит 95 рублей, чай — 59 рублей. Десерты стоят от 49 рублей (зефир), за чизкейк просят 95 рублей. Самая дорогая позиция в кофейне — разные виды раф-кофе объемом 450 мл — 199 рублей.



Чизкейк «Нью-Йорк» за 99 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Основная особенность Sokol Coffee, впрочем, состоит в том, что, по концепции сети, в каждом заведении должен работать художник, который готов нарисовать покупателю любого напитка его портрет прямо на бумажном стакане. Услуга эта бесплатна и включена в стоимость напитков. Единственное, что потребуется для этого — хоть немного попозировать. Корреспондент НГС, например, был увлечен разговором с владельцем заведения, поэтому его портрет получился немного односторонним. Но, судя по нескольким стаканам, которые выпили и выбросили посетители до него, качество рисунков может быть и выше.



В кофейне говорят, что создатели бренда запатентовали кофейню с рисованием портретов на стаканчиках Фото: Стас Соколов / НГС

На вопрос, зачем кофейне живой человек с карандашом (эту работу куда быстрее могут выполнить графическая программа и принтер), Владимир Коробко ответил, что главное в этих портретах — эмоции, которые испытывает посетитель, когда его рисует живой человек.

— Люди фотографируются с этими стаканчиками, выкладывают в соцсети, а мы в свою очередь среди этих портретов собираемся проводить регулярные конкурсы, — говорит Коробко.



По всей видимости, портреты нравятся не всем (стаканчики обнаружены в ближайшей урне) Фото: Стас Соколов / НГС