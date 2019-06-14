Несколько автомобилей столкнулись на Димитровском мосту — есть пострадавшие

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6 мая 2019
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Сегодня вечером, около 21:30, на Димитровском мосту столкнулись два автомобиля — есть пострадавшие.
Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Татьяна, прислав видео с места аварии. Судя по видео, в аварию попали три автомобиля. Читательница предположила, что они столкнулись лоб в лоб. На месте стоят несколько автомобилей полиции, работают сотрудники ДПС. Врачи из автомобилей реанимации достают каталки.
Видео читательницы Татьяны
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, на место выехали сотрудники полиции.
В группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что в ДТП попали Toyota, Nissan и седан Honda. Кроме того, по информации в социальных сетях, двух человек зажало в одной из машин.
В МВД пообещали предоставить информацию о пострадавших позже.