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Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на Димитровском мосту — есть пострадавшие

На мосту в сторону левого берега собралась пробка

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Несколько человек получили тяжёлые травмы

Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня вечером, около 21:30, на Димитровском мосту столкнулись два автомобиля — есть пострадавшие.

Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Татьяна, прислав видео с места аварии. Судя по видео, в аварию попали три автомобиля. Читательница предположила, что они столкнулись лоб в лоб. На месте стоят несколько автомобилей полиции, работают сотрудники ДПС. Врачи из автомобилей реанимации достают каталки.

Видео читательницы Татьяны

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, на место выехали сотрудники полиции. 

В группе «Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"» в социальной сети «ВКонтакте» уточняется, что в ДТП попали Toyota, Nissan и седан Honda. Кроме того, по информации в социальных сетях, двух человек зажало в одной из машин. 

В МВД пообещали предоставить информацию о пострадавших позже. 

Информация дополняется.

По информации в социальных сетях, двух человек зажало в одной из машин

Фото: предоставлено Новосибирской службой эвакуации «АСТ-54»

В начале мая на Дмитровском мосту столкнулось несколько автомобилей — в результате ДТП один человек погиб, ещё трое пострадали.

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аварияесть пострадавшие

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КОММЕНТАРИИ (33)

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elka
14 июн 2019 в 22:30

Новость выдана сырая, кроме записи регистратора о последствиях ниче и нет. Озвучивание видео убило просто, женщина как будто передачу ведёт -последний «герой..»

жига
14 июн 2019 в 22:30

Всё из-за того, что не установлены разделители. Ну понятно кому и куда деньги идут.

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учите географию
14 июн 2019 в 22:22

больше аварий - меньше пробок