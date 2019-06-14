В «Галерее Новосибирск» снова открыли «Люксор»

14 июня в ТРЦ «Галерея Новосибирск» снова открылся кинотеатр сети «Люксор» — об этом корреспонденту НГС сообщили в самом кинотеатре.



Напомним, накануне кинотеатр на своих страницах в соцсетях сообщил о закрытии по техническим причинам. Работы, связанные с оборудованием, подтвердила корреспонденту НГС управляющая «Люксором» Елена Дмитриева.



Позже сообщение со страниц «ВКонтакте» и Instagram было удалено, но возможность бронирования билетов на сеансы 13 июня была недоступна. Сейчас расписание кинотеатра и покупка билетов доступны только на текущий день. В кинотеатре сообщили, что «Люксор» работает в прежнем режиме. С чем конкретно было связано закрытие кинокомплекса, корреспонденту НГС не уточнили.

