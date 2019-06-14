Названа машина, которая больше всего доставляет удовольствия владельцу

Больше всего своими автомобилями довольны владельцы внедорожников Land Rover, соответствующее исследование провело агентство «Автостат». Опрошенные аналитиками водители отвечали на вопрос: «Какую роль в настоящее время автомобиль играет в вашей жизни?», и выбирали из 9 вариантов: удобство, удовольствие, надежность, уверенность, привычка, вынужденная необходимость, постоянная статья расходов, статус, обуза (источник проблем).

64% собственников машин марки Land Rover оценили свои автомобили как источник получения удовольствия. Производитель отмечает, что и на вторичном рынке к этим машинам сохраняется высокий уровень лояльности. «Land Rover стал лидером российского рынка по уровню лояльности клиентов автомобилей с пробегом. Всего в исследовании были представлены 19 автомобильных брендов», — уточняет руководитель PR-группы «Jaguar Land Rover Россия» Наталья Трынко.