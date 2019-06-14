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Авто

Названа машина, которая больше всего доставляет удовольствия владельцу

Land Rover используют как «удовольствие» 64% владельцев

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Land Rover Discovery

Фото: Ольга Бурлакова 

Больше всего своими автомобилями довольны владельцы внедорожников Land Rover, соответствующее исследование провело агентство «Автостат». Опрошенные аналитиками водители отвечали на вопрос: «Какую роль в настоящее время автомобиль играет в вашей жизни?», и выбирали из 9 вариантов: удобство, удовольствие, надежность, уверенность, привычка, вынужденная необходимость, постоянная статья расходов, статус, обуза (источник проблем). 

64% собственников машин марки Land Rover оценили свои автомобили как источник получения удовольствия. Производитель отмечает, что и на вторичном рынке к этим машинам сохраняется высокий уровень лояльности. «Land Rover стал лидером российского рынка по уровню лояльности клиентов автомобилей с пробегом. Всего в исследовании были представлены 19 автомобильных брендов», — уточняет руководитель PR-группы «Jaguar Land Rover Россия» Наталья Трынко.

На втором месте по степени «доставления удовольствия» оказался японский Lexus (59,5% собственников получают удовольствие от машины), на третьем месте — Mercedes-Benz (59,3%), на четвертом — Volvo (57,1%). 

Далее следуют автомобили не премиальных марок: Volkswagen (56,7%), Mitsubishi (52,5%), KIA (50%).

Почитайте еще о 5 приемах против эвакуаторщиков, которые не дадут увезти вашу машину.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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Land Roverновые авто

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КОММЕНТАРИИ (1)

Фывап
14 июн 2019 в 21:03

Однозначно, что то в водительское сиденье вмонтировано.