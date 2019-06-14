Элегантная рухлядь: на площади Ленина припарковались 40 раритетных машин

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6 мая 2019
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Принять участие в пробеге можно лишь владельцам машин, выпущенных до 1976 года
Фото: Александр Ощепков
Сегодня вечером, 14 июня, на площади перед оперным театром прошла выставка ретро-автомобилей участников 7-го ралли «Пекин — Париж» — принять участие в забеге можно лишь владельцам машин, выпущенных до 1976 года.
По наблюдениям фотографа НГС, всего на площадь приехало около 40 автомобилей. При этом в заезде участвует 120 автомобилей, но несколько сломались, так и не добравшись до Новосибирска.
На площади выставили автомобили марок Ford, Morris, Rolls-Royce, Bentley, Chevrolet, Porsche.
В заезде принимают участие два россиянина — Александр Говор и Максим Отмахов на ВАЗ-2103.
Участникам предстоит за 35 дней пути проехать 13 тысяч километров и добраться до Парижа.
Как отметили в мэрии Новосибирска, это настоящее спортивное соревнование: у водителей есть маршрутные листы, контрольные карты, спецучастки, пункты контроля времени и точности соблюдения маршрута.
«Это соревнования на точность соблюдения не только маршрута ралли, но и режима движения, поэтому машины оборудованы навигаторами и GPS-приемниками. Ежедневно экипажи проходят от 500 до 700 километров, и это на автомобилях, возраст которых может превышать сто лет.
Машины технического сопровождения запрещены, со всеми возникающими проблемами участники должны справляться самостоятельно. Многие машины ломаются на маршруте, и их привозят на эвакуаторах»,
— рассказали в мэрии.
Участники заезда покинут Новосибирск утром 16 июня, в 7:00. Они будут стартовать с интервалом в одну минуту и направятся в сторону села Кулунда.
Справка: «Пекин — Париж» — первая крупная автогонка в истории. Впервые стартовала в 1907 году и большей частью проходила по территории царской России. С 2007 года ралли проводится раз в 3 года, в 2019 году проходит в седьмой раз. Организатор — «Ассоциация эндуро-ралли» (Великобритания), маршрут по России прокладывала «Алтайская федерация автомобильного спорта» (АФАС).
Ку-ку...а вот и Я!!!
..."Где-то в городе на воле в поле ходит воля моя,
Кто гуляет ночью вволю в поле не уйдет от меня.
Мы гуляем только ночью, ночью тот король, кто не спит.
Королевская охота - вот, что придает колорит...."(с)
Я завтри буду на хилке, за чершнею и инжырныме персикаме мамка с папкой мя повезут.....Такчта - прихадзи...я буду там...О! ищо песня :
..."Досвиданья малыш
Я упал, а ты летишь
Ну и ладно улетай
В рай.
Ничего-ничего, мы увидимся еще
Я и сам я и сам
Назло врагам
Буду там"...(с)...