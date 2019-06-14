Элегантная рухлядь: на площади Ленина припарковались 40 раритетных машин

Сегодня вечером, 14 июня, на площади перед оперным театром прошла выставка ретро-автомобилей участников 7-го ралли «Пекин — Париж» — принять участие в забеге можно лишь владельцам машин, выпущенных до 1976 года.

По наблюдениям фотографа НГС, всего на площадь приехало около 40 автомобилей. При этом в заезде участвует 120 автомобилей, но несколько сломались, так и не добравшись до Новосибирска.