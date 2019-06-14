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Страна и мир
В Шереметьево сгорел самолет

После молнии отключился автопилот: МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

На борту «Суперджета» находились 78 человек, 41 погиб

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Самолет совершил жесткую посадку и загорелся

Фото: Zuma / TASS

Международный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе, которая случилась 5 мая в Шереметьево. В документе говорится, что после попадания молнии у «Суперджета» отключился автопилот и нарушилась связь.

Отчет находится на сайте МАК, но в момент написания данной заметки сервер был недоступен. ТАСС пишет, что, несмотря на проблемы со связью и управлением, пилот оценивал ситуацию как штатную. Обращаясь к бортпроводнику, КВС заявил: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся».

Связь самолета с диспетчерами нарушилась после попадания молнии, восстановить ее удалось только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно:

— Начиная с 15:08:12 в течение примерно 15 секунд параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100, — отмечается в документе.

Со ссылкой на документ РИА «Новости» сообщают, что члены комиссии, расследующей инцидент, пришли к выводу, что на данном этапе изучения трагедии рекомендации, которые сделала техническая комиссия, являются достаточными: 

— Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета.

«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, разбился вечером 5 мая в столичном аэропорту. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

Расследованием занимается Следственный комитет, дело находится на контроле центрального аппарата ведомства. Среди версий случившегося — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших осмотр SSJ, а также неисправность самолета.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» SU 1492, летевший в Мурманск. Во время посадки у самолёта загорелись двигатели. В происшествии погиб 41 человек. Кроме того, сегодня авиакомпания «Аэрофлот» отменила два новосибирских рейса Москва (Шереметьево) — Новосибирск и Новосибирск — Москва (Шереметьево).

После этой трагедии в Новосибирске начала работать горячая линия для тех, кто переживает из-за авиакатастрофы в Шереметьево. Жителям города готовы бесплатно помочь психологи.

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МАКSukhoi Superjet 100катастрофа в Шереметьево

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КОММЕНТАРИИ (35)

мамасита
14 июн 2019 в 19:09

Проблема в том, что в стране все шишки сидят на своих местах, и никто ни за что не отвечает. А сидят они, так как все повязаны друг с другом родственными и коррупционными связями.

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Сибиряк из Питера
14 июн 2019 в 18:56

Вроде как отключение автопилота - не должно приводить к катастрофе. Нам (диванным экспертам), кажется, что пилот должен уметь управлять в полете, и даже сажать самолет в ручном режиме. Может быть это совсем не так. Или это особенность данной модели. Без автопилота посадить его невозможно. Надеюсь диванные коллеги, поправят меня, если я ошибаюсь.
Мой диванный вывод - виновата авиакомпания допустившая к полетам недостаточно квалифицированный экипаж. А так же нерасторопность наземных служб.

яшка
14 июн 2019 в 20:00

из статьи я так и не понял почему разбился самолёт. Из-за отключения автопилота что ли ?