После молнии отключился автопилот: МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Международный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет об авиакатастрофе, которая случилась 5 мая в Шереметьево. В документе говорится, что после попадания молнии у «Суперджета» отключился автопилот и нарушилась связь.

Отчет находится на сайте МАК, но в момент написания данной заметки сервер был недоступен. ТАСС пишет, что, несмотря на проблемы со связью и управлением, пилот оценивал ситуацию как штатную. Обращаясь к бортпроводнику, КВС заявил: «Не аварийное, ничего, просто возвращаемся».

Связь самолета с диспетчерами нарушилась после попадания молнии, восстановить ее удалось только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно: — Начиная с 15:08:12 в течение примерно 15 секунд параметрическими самописцами осуществлялась некорректная регистрация разовых команд и значений аналоговых параметров, запись которых ведется через блоки концентраторов данных EIU-100, — отмечается в документе. Со ссылкой на документ РИА «Новости» сообщают, что члены комиссии, расследующей инцидент, пришли к выводу, что на данном этапе изучения трагедии рекомендации, которые сделала техническая комиссия, являются достаточными: — Техническая комиссия наметила большой комплекс исследований и необходимых работ, в том числе с участием полномочных представителей государств, совместно участвующих в разработке и производстве данного типа самолета. «Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, разбился вечером 5 мая в столичном аэропорту. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.