Бывший глава НИИТО Михаил Садовой приехал в суд. Ему будут читать приговор

Утром 17 июня в Центральный районный суд приехал бывший директор новосибирского НИИТО Михаил Садовой — он обвиняется в особо крупных растратах.

Сегодня судья Центрального районного суда Алла Веселых будет читать приговор профессору Михаилу Садовому. За 10 дней до этого в суде завершились прения — гособвинитель попросил приговорить подсудимого к сроку в колонии общего режима.

«Я попросил наказание, связанное с реальным лишением свободы, — 4 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Сторона защиты, по сути, посчитала, что необходимо его оправдать, [что] в его действиях состав вменяемого преступления отсутствует», — рассказывал ранее старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов.

