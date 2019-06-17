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Криминал

Бывший глава НИИТО Михаил Садовой приехал в суд. Ему будут читать приговор

Профессора обвиняют в растрате 10 миллионов рублей — за это он может попасть в колонию

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Михаил Садовой находится под домашним арестом с середины февраля 2018 года

Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Утром 17 июня в Центральный районный суд приехал бывший директор новосибирского НИИТО Михаил Садовой — он обвиняется в особо крупных растратах. 

Сегодня судья Центрального районного суда Алла Веселых будет читать приговор профессору Михаилу Садовому. За 10 дней до этого в суде завершились прения — гособвинитель попросил приговорить подсудимого к сроку в колонии общего режима.

«Я попросил наказание, связанное с реальным лишением свободы, — 4 года лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Сторона защиты, по сути, посчитала, что необходимо его оправдать, [что] в его действиях состав вменяемого преступления отсутствует», — рассказывал ранее старший помощник прокурора Центрального района Евгений Громов. 

Сейчас в суде находятся корреспонденты НГС — они будут сообщать подробности с заседания в режиме онлайн.  

В июне Центральный районный суд решил отправить в СИЗО на два месяца и бывшего директора федерального НМИЦ имени Мешалкина, кардиохирурга и учёного Александра Караськова, а также его жену Ирину Бойцову. Они стали фигурантами уголовного дела вместе с бывшим замом Караськова — Евгением Покушаловым. Их обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на 1,3 миллиарда рублей. В пятницу, 14 июня, суд решил оставить Покушалова под домашним арестом — до середины августа. 

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дело врачейНИИТОсуд над врачом

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