Путин наградил орденами, медалями и званиями 4 новосибирцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 4 новосибирцев и генерального директора компании S7, который проживает в Москве, — они получили ордена и медали.

Приказ был опубликован 13 июня на официальном сайте правовой информации. За трудовые успехи и общественную деятельность орден Почёта получил генеральный директор авиакомпании S7 Владимир Объедков. Председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова и заместитель директора зоопарка Новосибирска Ольга Шило (вдова Ростислава Шило. — Прим. ред.) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.