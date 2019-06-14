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Город

Путин наградил орденами, медалями и званиями 4 новосибирцев

В список награждённых попала вдова Ростислава Шило и гендиректор S7

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Награды получили не только новосибирцы, но и живущий в Москве гендиректор S7 (на фото)

Фото: Стас Соколов

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 4 новосибирцев и генерального директора компании S7, который проживает в Москве, — они получили ордена и медали.

Приказ был опубликован 13 июня на официальном сайте правовой информации. За трудовые успехи и общественную деятельность орден Почёта получил генеральный директор авиакомпании S7 Владимир Объедков. Председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова и заместитель директора зоопарка Новосибирска Ольга Шило (вдова Ростислава Шило. — Прим. ред.) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Кроме того, за заслуги в развитии ветеранского движения и участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи орденом Дружбы была награждена заместитель председателя исполкома «Российского союза ветеранов Афганистана» Евгения Хаваева. А директору сельскохозяйственной фирмы ЗАО имени «Куйбышева» Геннадию Сапрыгину Владимир Путин присвоил звание «Заслуженного работника сельского хозяйства».

В апреле Путин уже награждал работников авиационной сферы, а также профессоров. А в конце мая награды от президента получили депутат горсовета и профессор вуза.

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КОММЕНТАРИИ (59)

Кирилл
14 июн 2019 в 18:31

Помню в своём советском детстве награждали простых труженников, руководство конечно тоже любило награды себе любимым (Брежнев например), но и о простых людях не забывали! А сейчас в основном награждают руководителей, бизнесменов, олигархов (А.Усманов) и силовиков! Последние награждения удивили: Толоконского и Зюганова наградили орденом Александра Невского, за что, я так и не понял?

Алексей
14 июн 2019 в 18:26

А простые люди, рабочие, санитарки, слесари, экспедиторы, водители, сварщики, среди награждённых есть?

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План Б
14 июн 2019 в 18:29

А что ему ещё делать? Награждать да назначать. Основной деятельностью (=международной) в качестве президента, он уже и не занимается.