Путин наградил орденами, медалями и званиями 4 новосибирцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 4 новосибирцев и генерального директора компании S7, который проживает в Москве, — они получили ордена и медали.
Приказ был опубликован 13 июня на официальном сайте правовой информации. За трудовые успехи и общественную деятельность орден Почёта получил генеральный директор авиакомпании S7 Владимир Объедков. Председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова и заместитель директора зоопарка Новосибирска Ольга Шило (вдова Ростислава Шило. — Прим. ред.) получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Кроме того, за заслуги в развитии ветеранского движения и участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи орденом Дружбы была награждена заместитель председателя исполкома «Российского союза ветеранов Афганистана» Евгения Хаваева. А директору сельскохозяйственной фирмы ЗАО имени «Куйбышева» Геннадию Сапрыгину Владимир Путин присвоил звание «Заслуженного работника сельского хозяйства».
В апреле Путин уже награждал работников авиационной сферы, а также профессоров. А в конце мая награды от президента получили депутат горсовета и профессор вуза.