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Бизнес

Есть шанс на дешевую ипотеку: Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки

Теперь она составляет 7,5%

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В ЦБ посчитали, что пришло время снизить ключевую ставку

Фото: Сергей Панин / E1.RU

Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки. С сегодняшнего дня она составляет 7,5%. Как говорится в официальном заявлении регулятора, в России продолжается замедление годовой инфляции.

— При этом рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные инфляционные риски снизились. В этих условиях прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года снижается с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, — считают в ЦБ.

При этом регулятор не исключает, что снижение ключевой ставки продолжится, а к середине 2020 года Банк России перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике.

Сегодняшнее снижение ставки стало первым с сентября прошлого года. Тогда ЦБ повысил её как раз до 7,5, и уже в декабре сделал это вновь. Тогда главной причиной назывался рост ставки НДС с 18 до 20%. В начале этого года Сбербанк и ВТБ, а следом и все другие банки отреагировали на решение регулятора, повысив ставки по ипотеке. Теперь есть шанс, что они их пусть и немного, но снизят. 

ТЕКСТ

Сергей ПАНИН

ТЕГИ

Центральный банкКлючевая ставка

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КОММЕНТАРИИ (3)

Хитрый лис
14 июн 2019 в 18:10

Есть шансы, есть шансы.... думаете, хоть один банк откажется от сверхприбыли? Так они и побежали все, ставки снижать, ну ну.
Вот неужели законодательно нельзя банкам указать ставку для ипотеки, кредитов на образование и прочих социально важных вещей??

трям-брям
14 июн 2019 в 18:04

Ставки по ипотеке снизятся, соответственно, жильё подрастёт в цене.