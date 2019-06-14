Есть шанс на дешевую ипотеку: Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки

Центральный банк объявил о снижении ключевой ставки. С сегодняшнего дня она составляет 7,5%. Как говорится в официальном заявлении регулятора, в России продолжается замедление годовой инфляции.

— При этом рост экономики в первом полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий Банка России. По сравнению с мартом краткосрочные инфляционные риски снизились. В этих условиях прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года снижается с 4,7–5,2 до 4,2–4,7%. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%, — считают в ЦБ.

