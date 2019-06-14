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Происшествия

В Ине нашли тело мальчика, который поплыл на остров 5 дней назад

Он приехал к бабушке из другого города

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Спасатели искали утонувшего подростка пять дней

Фото: vk.com / mass54

Новосибирские спасатели сообщили об обнаружении тела подростка, который пропал 10 июня при купании в реке Иня: он не рассчитал свои силы и не справился с сильным течением.

«Спасатели и водолазы службы МАСС, начиная с вечера 10-го числа каждый день тщательно обследовали дно реки Иня по всему руслу от места гибели и до соединения с рекой Обь. Неоднократно были обследованы оба берега реки Иня, все небольшие островки, прибрежные кусты. Водолазы службы буквально прочесали всё дно реки. Сегодня в 14:00 тело подростка 2006 года рождения было обнаружено и передано родителям, сотрудникам отдела полиции и Следственному комитету», — сообщили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Ранее спасатели рассказывали, что 13-летний мальчик приехал к бабушке из другого города и вместе с ещё двумя детьми пошёл отдыхать на речку в районе автомобильного моста на Новолуговое. Он пытался доплыть до небольшого островка, расположенного примерно в 20 метрах от берега, но в итоге проплыл мимо, так как его подхватило течение.

«Когда он начал тонуть, его друзья бросились по берегу за ним следом, но было уже поздно. В данном месте река имеет поворот, течение сильное, глубина большая, а вода достаточно холодная», — поясняли в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Это не единственный случай гибели ребёнка в воде с начала недели: 11 июня в реке Иня возле села Буготак утонула 7-летняя девочка.

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Ольга Хмелевская

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КОММЕНТАРИИ (3)

вася
14 июн 2019 в 17:10

Он уже переродился и живёт в другом теле! Он реинкарнировался.