Коммунальщики раскопали четыре улицы в центре Новосибирска

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6 мая 2019
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Коммунальщики активно ремонтируют теплотрассы в преддверии отопительного сезона
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
С сегодняшнего дня водителям станет сложнее проехать по четырём улицам в центральной части Новосибирска: рабочие сужают дороги на Советской, Революции, Семьи Шамшиных и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрасс.
Об этом сообщил пресс-центр мэрии.
По его информации, с 14 июня на шесть метров сузят две дороги: проезжую часть возле дома № 52 на улице Семьи Шамшиных (то есть перед перекрёстком с улицей Фрунзе) и возле дома № 52 по улице Советской (напротив Нарымского сквера). Также на три метра уже станет улица Мичурина в районе дома № 9 (то есть напротив Центрального парка, рядом с улицей Романова).
Кроме того, ограничение движения коснётся улицы Революции в тихом центре: из-за работ на теплотрассе на четыре метра сузят дорогу возле дома № 5 (перед перекрёстком с улицей Октябрьской).
«Окончание работ запланировано на 28 июня», — уточнили в мэрии.
Ранее гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС назвал список приоритетных участков для замены тепловых сетей в Новосибирске в этом году. Самой ветхой трубе оказалось 55 лет — она служит с 1964 года.