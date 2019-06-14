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Дороги и транспорт

Коммунальщики раскопали четыре улицы в центре Новосибирска

Из-за ремонта теплотрассы водителям придётся объезжать перекрытые участки

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Коммунальщики активно ремонтируют теплотрассы в преддверии отопительного сезона

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

С сегодняшнего дня водителям станет сложнее проехать по четырём улицам в центральной части Новосибирска: рабочие сужают дороги на Советской, Революции, Семьи Шамшиных и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрасс.

Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

По его информации, с 14 июня на шесть метров сузят две дороги: проезжую часть возле дома № 52 на улице Семьи Шамшиных (то есть перед перекрёстком с улицей Фрунзе) и возле дома № 52 по улице Советской (напротив Нарымского сквера). Также на три метра уже станет улица Мичурина в районе дома № 9 (то есть напротив Центрального парка, рядом с улицей Романова). 

Водителям придётся объезжать перекрытые участки по свободным полосам

Фото: фрагмент справочника 2ГИС

Ограничения продлятся полмесяца

Фото: фрагмент справочника 2ГИС

Кроме того, ограничение движения коснётся улицы Революции в тихом центре: из-за работ на теплотрассе на четыре метра сузят дорогу возле дома № 5 (перед перекрёстком с улицей Октябрьской). 

Всего из-за аварийного ремонта теплотрассы рабочие сузят 4 улицы

Фото: фрагмент справочника 2ГИС

«Окончание работ запланировано на 28 июня», — уточнили в мэрии.

Ранее гендиректор «Сибирской генерирующей компании» Степан Солженицын в эксклюзивном интервью НГС назвал список приоритетных участков для замены тепловых сетей в Новосибирске в этом году. Самой ветхой трубе оказалось 55 лет — она служит с 1964 года.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Ольга C
14 июн 2019 в 18:21

Эту статью писал учитель русского языка и литературы по образованию. ))) Ошибок много.