Коммунальщики раскопали четыре улицы в центре Новосибирска

С сегодняшнего дня водителям станет сложнее проехать по четырём улицам в центральной части Новосибирска: рабочие сужают дороги на Советской, Революции, Семьи Шамшиных и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрасс.

Об этом сообщил пресс-центр мэрии.