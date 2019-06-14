Шоумен с НТВ приехал в Новосибирск поесть каши с сосновыми иголками

«Продюсеры канала НТВ, программы ["Поедем, поедим!"], позвонили мне за пару недель и сказали, что их интересует эта локация (куполообразный дом. — Прим. ред.). Рассказали об их программе, прислали ссылку… Им нужно было какое-то сибирское блюдо. <…> И мама накормила их овсянкой. Она с крапивой всё любит готовить. Интересный вкус — крапива и сосновые иголки. Мама всё это сушит и на мельнице перемалывает», — сообщил корреспонденту архитектор Иван Дыркин (Мазуренко).

О приезде Уоррена в Новосибирск рассказал строитель купольных домов Иван Дыркин (Мазуренко) — съёмочная группа побывала в одном из сферических домов, который построил новосибирец.

Ведущий кулинарной программы канала НТВ «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен побывал в Новосибирске — тут его накормили овсяной кашей с крапивой и сосновой хвоёй.

Мама архитектора Людмила Мазуренко накормила съёмочную группу телеканала «Кашей по-сибирски» по собственному рецепту. Как рассказал сам архитектор, она готовится как обычная овсяная каша без сахара, но в самом конце в блюдо добавляются высушенные и перетёртые в муку крапива и хвоя сосны. Крапивы можно добавлять сколько угодно, уточнил Дыркин, а хвою из-за сильного аромата — только в небольшом количестве.



После посещения дома архитектора съёмочная группа НТВ уехала снимать в следующее интересное новосибирское место. Эфир программы «Поедем, поедим!», посвящённый Новосибирску, выйдет в эфир на НТВ, по словам Ивана Дыркина, только в сентябре 2019 года.



В начале июня НГС рассказал о начале строительства нового строения Ивана Дыркина — «Дома звука», который является одним из нескольких объектов «Парка мира» в посёлке Октябрьский Мошковского района.