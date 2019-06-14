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Еда

Шоумен с НТВ приехал в Новосибирск поесть каши с сосновыми иголками

Англичанин Джон Уоррен побывал в круглом доме и записал кулинарную передачу «Поедем, поедим!»

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Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим!» Джон Уоррен похвалил кашу с крапивой и хвоёй, приготовленную мамой Ивана Дыркина (Мазуренко)

Фото: Иван Мазуренко

Ведущий кулинарной программы канала НТВ «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен побывал в Новосибирске — тут его накормили овсяной кашей с крапивой и сосновой хвоёй.

О приезде Уоррена в Новосибирск рассказал строитель купольных домов Иван Дыркин (Мазуренко) — съёмочная группа побывала в одном из сферических домов, который построил новосибирец. 

«Продюсеры канала НТВ, программы ["Поедем, поедим!"], позвонили мне за пару недель и сказали, что их интересует эта локация (куполообразный дом. — Прим. ред.). Рассказали об их программе, прислали ссылку… Им нужно было какое-то сибирское блюдо. <…> И мама накормила их овсянкой. Она с крапивой всё любит готовить. Интересный вкус — крапива и сосновые иголки. Мама всё это сушит и на мельнице перемалывает», — сообщил корреспонденту архитектор Иван Дыркин (Мазуренко).

Мама архитектора Людмила Мазуренко накормила съёмочную группу телеканала «Кашей по-сибирски» по собственному рецепту. Как рассказал сам архитектор, она готовится как обычная овсяная каша без сахара, но в самом конце в блюдо добавляются высушенные и перетёртые в муку крапива и хвоя сосны. Крапивы можно добавлять сколько угодно, уточнил Дыркин, а хвою из-за сильного аромата — только в небольшом количестве.

После посещения дома архитектора съёмочная группа НТВ уехала снимать в следующее интересное новосибирское место. Эфир программы «Поедем, поедим!», посвящённый Новосибирску, выйдет в эфир на НТВ, по словам Ивана Дыркина, только в сентябре 2019 года.

В начале июня НГС рассказал о начале строительства нового строения Ивана Дыркина — «Дома звука», который является одним из нескольких объектов «Парка мира» в посёлке Октябрьский Мошковского района.

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ТЕГИ

круглый домОвсянка

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КОММЕНТАРИИ (5)

Служили Вместе Мы У Генерала Кумова
14 июн 2019 в 18:02

Их лечить надо, а о них программу снимают !

Suslovski
14 июн 2019 в 17:49

Надо было еще пивом нашим угостить - охота или балтика №9, что-бы жизнь медом не казалась, this быдло drink.

Точняк
14 июн 2019 в 17:48

Овсянка, крапива, хвоя...
Нет уж спасибо, кушайте это сами...
Ну или отошлите рецепт корольку Паше в Плотниково..
А то вдруг забанят и останется чел без своего ролтона...