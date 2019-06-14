Новосибирские актёры отдали гонорары звезде сцены, который борется с раком

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Лаврентий Сорокин и сам выйдет на сцену сегодня — он играет в спектакле «Русский роман» о семейной драме Льва Толстого и его жены Софьи
Фото: пресс-служба театра «Глобус»
Новосибирские артисты решили отдать свои гонорары за спектакль «Русский роман» и дальше выступать бесплатно, чтобы помочь своему коллеге Лаврентию Сорокину, у которого диагностировали рак.
Новосибирский театр «Глобус» объявил, что сегодняшний спектакль будет благотворительным — деньги пойдут в помощь актёру Лаврентию Сорокину. По информации театра, у актёра диагностирован рак левой верхней доли бронхов, и ему нужна операция.
«Лаврентий по-прежнему работает (сегодня выходит на сцену), все средства за проданные билеты на сегодняшний спектакль "Русский роман" будут переданы ему на лечение», — рассказали в пресс-службе «Глобуса».
В театре отказались назвать сумму, которую отдадут актёру, но, по данным афиши на сайте «Глобуса», билеты стоят от 250 до 500 рублей, и сейчас раскуплено около половины билетов.
Как заверили в театре, сегодняшний спектакль — первое благотворительное мероприятие, посвящённое артисту. В аккаунтах «Глобуса» в социальных сетях будут предупреждать о следующих выступлениях, деньги с которых пойдут в помощь Сорокину. Ближайшее состоится 22 июня на летней веранде «КаФе» театра «Красный факел» — это будет пьеса «Смертельный номер».
Лаврентий Сорокин — один из ведущих актёров Новосибирска, он получил титул заслуженного артиста России и стал лауреатом премии «Золотая Маска». Кроме того, Сорокин — постоянный ведущий успешного юмористического шоу студии «Ха!Мы!».
В 2014 году стало известно, что Лаврентий Сорокин серьёзно болен и нуждается в помощи. Как рассказал НГС сам актёр, слабость и приступы кашля заставили его обратиться к врачу. Сначала Лаврентия Сорокина лечили от туберкулёза — он прошел курс химиотерапии, — затем от бронхиолита. В итоге КТ показала, что у артиста — новообразование в правом лёгком размером с кулак, и он отправился на операцию в Берлин. Тогда коллеги помогли собрать ему почти 600 тысяч рублей.
безобразие, отдают деньги на лечение и тут же играют спектакль с названием "смертельный номер" - такого цинизма от актёров не кто не ждал
патриот
14 июн 2019 в 16:12
А почему в Берлин? Это же не патриотично! Как заболеют так все за бугор едут, а нам про патриотизм уши трут!
читатель новостей
14 июн 2019 в 16:32
Валентина Матвиенко призвала минздрав закупать отечественное медицинское оборудование (с)
Настоящая патриотка в высказываниях, только когда её спросили почему все депутаты, министры, чиновники ездят лечиться за границу и она сама ходит во всём дорогом и импортном, попросила не передёргивать её слова!