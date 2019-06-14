Новосибирские актёры отдали гонорары звезде сцены, который борется с раком

Новосибирские артисты решили отдать свои гонорары за спектакль «Русский роман» и дальше выступать бесплатно, чтобы помочь своему коллеге Лаврентию Сорокину, у которого диагностировали рак.



Новосибирский театр «Глобус» объявил, что сегодняшний спектакль будет благотворительным — деньги пойдут в помощь актёру Лаврентию Сорокину. По информации театра, у актёра диагностирован рак левой верхней доли бронхов, и ему нужна операция.



«Лаврентий по-прежнему работает (сегодня выходит на сцену), все средства за проданные билеты на сегодняшний спектакль "Русский роман" будут переданы ему на лечение», — рассказали в пресс-службе «Глобуса».

