Новосибирские строители перебросили через Иню пролёт нового моста

Привет! Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.
Привет! Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.
6 мая 2019
Новая функция на сайте
Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!
Общая длина эстакады с мостом и путепроводом составит 677 метров
Фото: пресс-служба компании «Сибмост»
На стройке Восточного обхода Новосибирска начался первый этап надвижки моста через реку Иню. Мост станет частью эстакады через автодорогу и железнодорожные пути.
«Рабочие надвинули в направлении реки около трех метров металлической конструкции трёхпролётного интервала. Протяженность одного пролёта — 63 погонных метра, вес — 580 тонн, — рассказали в компании "Сибмост". — Надвижка на этом участке завершится к середине июля текущего года. Одновременно будет продолжаться сборка конструкций следующих пролётных строений».
Мост соединит берега Ини. Общая протяжённость эстакадной части Восточного обхода с мостом через Иню и путепроводом через железнодорожные пути составит 677 метров, уточнили в компании. Сейчас работы идут на левом берегу.
Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Развязка позволит снять часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки сложной экономической ситуацией из-за кризиса.
Видно, что строительство моста идет полным ходом, что только радует!
23423
14 июн 2019 в 16:46
насколько я помню, стройка должна была закончится еще в 2017.. просрочки уже 2 года.. и вообще ничего не движется.
кто-то срывает сроки ввода важнейшей дороги в Новосибирской области.. и вроде как никто и не виноват..
Городецкий, где деньги на стройку?