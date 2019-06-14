Новосибирские строители перебросили через Иню пролёт нового моста

«Рабочие надвинули в направлении реки около трех метров металлической конструкции трёхпролётного интервала. Протяженность одного пролёта — 63 погонных метра, вес — 580 тонн, — рассказали в компании "Сибмост". — Надвижка на этом участке завершится к середине июля текущего года. Одновременно будет продолжаться сборка конструкций следующих пролётных строений».

На стройке Восточного обхода Новосибирска начался первый этап надвижки моста через реку Иню. Мост станет частью эстакады через автодорогу и железнодорожные пути.

Мост соединит берега Ини. Общая протяжённость эстакадной части Восточного обхода с мостом через Иню и путепроводом через железнодорожные пути составит 677 метров, уточнили в компании. Сейчас работы идут на левом берегу.

Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Развязка позволит снять часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки сложной экономической ситуацией из-за кризиса.