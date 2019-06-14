Главный корпус НГТУ отремонтируют к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

«НГТУ-НЭТИ начинает капитальный ремонт фасадов и крыши первого учебного корпуса университета. На этой неделе завершились обследования стен фасадов, в ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания, после чего появится проект работ. Сами работы, предположительно, начнутся в конце лета и должны быть завершены до конца текущего года», — сообщили в пресс-службе НГТУ.

В Новосибирском государственном техническом университете решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.

По её данным, всего рабочие отремонтируют около 18 тысяч квадратных метров фасада — точная площадь работ станет известна после завершения экспертизы. Также НГТУ планирует отремонтировать фасады первого и второго общежитий. Деньги на ремонт фасадов выделило Министерство науки и высшего образования России.



«Мы должны привести в порядок наши главные фасады, которые выходят на проспект Маркса. Конечно, эти работы в том числе связаны с Молодёжным чемпионатом мира по хоккею. В это время проспект Маркса станет одним из главных туристических маршрутов, а наш кампус — одной из главных площадок для студенческих событий. Мы должны сделать так, чтобы облик нашего университета как минимум не испортил этот большой праздник», — цитируют в пресс-службе университета его ректора Анатолия Батаева.



В НГТУ добавили, что внешние изменения в облике университета не ограничатся ремонтом фасадов. В конце июля в вузе пройдёт масштабный фестиваль граффити: молодые художники раскрасят больше 400 квадратных метров стен университета.

