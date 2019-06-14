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Город

Главный корпус НГТУ отремонтируют к Молодёжному чемпионату мира по хоккею

Мимо красного здания на «Студенческой» будут ходить туристы, надеются в вузе

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Ремонт фасадов первого корпуса и общежитий в НГТУ приурочили к Молодёжному чемпионату мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске через четыре года

Фото: В. Шигина / nstu.ru

В Новосибирском государственном техническом университете решили отремонтировать фасады первого корпуса и общежитий к Молодёжному чемпионату мира по хоккею.

«НГТУ-НЭТИ начинает капитальный ремонт фасадов и крыши первого учебного корпуса университета. На этой неделе завершились обследования стен фасадов, в ближайшее время будет проведена экспертиза состояния здания, после чего появится проект работ. Сами работы, предположительно, начнутся в конце лета и должны быть завершены до конца текущего года», — сообщили в пресс-службе НГТУ.

По её данным, всего рабочие отремонтируют около 18 тысяч квадратных метров фасада — точная площадь работ станет известна после завершения экспертизы. Также НГТУ планирует отремонтировать фасады первого и второго общежитий. Деньги на ремонт фасадов выделило Министерство науки и высшего образования России.

«Мы должны привести в порядок наши главные фасады, которые выходят на проспект Маркса. Конечно, эти работы в том числе связаны с Молодёжным чемпионатом мира по хоккею. В это время проспект Маркса станет одним из главных туристических маршрутов, а наш кампус — одной из главных площадок для студенческих событий. Мы должны сделать так, чтобы облик нашего университета как минимум не испортил этот большой праздник», — цитируют в пресс-службе университета его ректора Анатолия Батаева.

В НГТУ добавили, что внешние изменения в облике университета не ограничатся ремонтом фасадов. В конце июля в вузе пройдёт масштабный фестиваль граффити: молодые художники раскрасят больше 400 квадратных метров стен университета.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею пройдёт в Новосибирске и Омске в 2023 году. К проведению турнира в Новосибирске планируют построить новый ЛДС и станцию метро «Спортивная» на левом берегу.

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ТЕГИ

НГТУкапитальный ремонт

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Вира Строй
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КОММЕНТАРИИ (16)

С той стороны
14 июн 2019 в 15:45

Бюджет , только тратят , кому он нужен ЧМ этот в городе ? Дверец строят ,... станцию, метро открывают , ремонтируют фасада, здания . одни растраты только !

кормчий
14 июн 2019 в 15:44

Надо, надо отремонтировать, НГТУ должен выглядеть хорошо

С той стороны
14 июн 2019 в 15:50

С самом деле , пришло, время пикетов одиночных ... растрата денег , и бюджета...