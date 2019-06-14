«Перебудили полрайона»: полицейские устроили ночную погоню на «Золотой Ниве»

Сразу после этого приехали полицейские. Первый мужчина, по её словам, убежал за дом на улице Лежена, 8/1, а следом за ним скрылся и водитель белой машины. Автомобиль при этом он оставил во дворе.

«На Лежена, 6/2, где пешеходный переход, был слышен визг тормозов и крики человека: "Помогите, помогите". Когда я вышла на балкон, увидела такую картину — убегает молодой человек, за ним следом несётся белая машина», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Сегодня, 14 июня, около четырех часов утра полицейские устроили погоню на улице Лежена — очевидцами стали проснувшиеся местные жители.

«Полиция полночи бегала с фонарями тут, их искала. Три машины стояли возле Лежена, 6/2. Три-четыре машины ещё патрулировали», — добавила женщина.

За действиями полицейских жители наблюдали до утра.

«Перебудили полрайона. Очень много было полицейских с фонарями. Они всё кусты обшаривали», — рассказал корреспонденту НГС другой очевидец.

Жители беспокоятся, что белая машина до сих пор стоит закрытая во дворе.

«Там проводились штатные мероприятия. <...> Если и были какие-то оперативные мероприятия, то разглашать их в СМИ сейчас никакой необходимости нет», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирской области выросло количество преступлений. Всего за пять месяцев этого года зарегистрировали 20,7 тысячи преступлений, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.