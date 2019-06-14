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Происшествия

«Перебудили полрайона»: полицейские устроили ночную погоню на «Золотой Ниве»

Машина одного из преследуемых до сих пор стоит во дворе

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Белая машина, которая сейчас расположена возле полицейской, стоит во дворе с ночи

Фото: читательница НГС

Сегодня, 14 июня, около четырех часов утра полицейские устроили погоню на улице Лежена — очевидцами стали проснувшиеся местные жители.

«На Лежена, 6/2, где пешеходный переход, был слышен визг тормозов и крики человека: "Помогите, помогите". Когда я вышла на балкон, увидела такую картину — убегает молодой человек, за ним следом несётся белая машина», — рассказала корреспонденту НГС читательница.

Сразу после этого приехали полицейские. Первый мужчина, по её словам, убежал за дом на улице Лежена, 8/1, а следом за ним скрылся и водитель белой машины. Автомобиль при этом он оставил во дворе.

«Полиция полночи бегала с фонарями тут, их искала. Три машины стояли возле Лежена, 6/2. Три-четыре машины ещё патрулировали», — добавила женщина.

За действиями полицейских жители наблюдали до утра.

«Перебудили полрайона. Очень много было полицейских с фонарями. Они всё кусты обшаривали», — рассказал корреспонденту НГС другой очевидец.

Жители беспокоятся, что белая машина до сих пор стоит закрытая во дворе. 

«Там проводились штатные мероприятия. <...> Если и были какие-то оперативные мероприятия, то разглашать их в СМИ сейчас никакой необходимости нет», — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В Новосибирской области выросло количество преступлений. Всего за пять месяцев этого года зарегистрировали 20,7 тысячи преступлений, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

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ТЕГИ

полицияночная погоня

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КОММЕНТАРИИ (32)

Гость
14 июн 2019 в 15:23

Белая машина это Креста? Ну то есть из рада маркообразных, на которых всякая шалупонь ездит - гопники и прочие альтернативно одаренные.
Надо гаишникам рейд на эти машины устроить - тормозить все марковники, проверять все доки, измерять громкость выхлопа, пповерять наличие колхоз-ксенона, машину досматривать с кинологом на наркотики.

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Жук
14 июн 2019 в 15:27

Богатковкие чоповцы спали как хорьки.

Брус Willis
14 июн 2019 в 15:46

Ночные крики, мигалки, погоня. А на выходе - новость ни о чем.
Продолжайте в том же духе (плодить новостя ни о чем).