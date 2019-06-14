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Здоровье
Хищения в клинике Мешалкина
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Клинику Мешалкина в соцсетях обвинили в смерти пациентки. Врачи заявили, что это фейк

Сибирячка заявила, что её знакомая не дождалась операции — в клинике заявили, что работают в 3 смены

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Клиника Мешалкина заверила, что не срывала операции после смены руководства

Фото: Александр Ощепков / НГС

Жительница Новосибирска опубликовала пост в Facebook, в котором обвинила клинику Мешалкина в срыве операции и поставки медицинских изделий, которые нужны были для операции её знакомой. Она связала это с уголовными делами бывших руководителей. 

Сама клиника опровергла срыв плановых операций и поставок стентов.

Пост о срыве операции в клинике Мешалкина появился 12 июня — он сразу же набрал более сотни лайков, комментариев и репостов.

«У хорошего знакомого вчера умерла жена, не дождавшись плановой операции в НИИПК (бывшее название НМИЦ имени академика Мешалкина. — Прим. ред.) замены стента. В клинику просто прекратились поставки расходных материалов в связи с уголовным делом против руководства. Кто за это ответит?» — написала пользовательница Facebook под именем Ирина Самахова.

Автор поста отказалась предоставить корреспонденту НГС данные или контакты родственников якобы умершей пациентки, сославшись на то, что семья не хочет общаться с прессой. Самостоятельно найти родственников женщины, о который идет речь в посте, НГС также не удалось.

Сейчас клиникой руководит Александр Чернявский — он сменил Александра Караськова, который стал фигурантом уголовного дела вместе с женой и бывшим замом 

Фото: Вера Сальницкая / НГС

По словам пользовательницы Facebook, её знакомые получили объяснения от клиники о переносе операции.

«Женщина, 63 года, в сентябре поставили один стент, а второй должны были поставить в апреле. Сначала перенесли на 5 мая по причине отсутствия необходимых медикаментов. Потом на 20 мая. Потом на 14 июня. Умерла во сне, не дождавшись операции. Вот и всё, что можно сказать», — описала свою версию автор поста.

В пресс-службе НМИЦ имени академика Мешалкина информацию о срыве плановой работы после смены руководства опровергли.

«Например, на сегодня запланировано проведение 113 операций, но по факту, их будет больше, поскольку могут привезти экстренных больных, в том числе из других учреждений города, которых мы обязательно примем.

Для сравнения, 17 мая 2019 года, в последний день до смены руководства, в операционном плане стояло всего 75 операций. В такую же пятницу 2018 года, когда по утверждениям сведущих граждан все было "отлажено", — 74 операции», — заверили в клинике.

С понедельника, 10 июня, клиника перешла на трёхсменную работу в операционных — в первую очередь на госпитализацию вызваны больные, чьё состояние «за время вынужденного ожидания ухудшилось», — отметили в пресс-службе медицинского центра.

Сейчас медицинский центр перешёл на трёхсменную работу операционных, заверили в пресс-службе 

Фото: Александр Ощепков / НГС

По информации клиники, операции по экстренным показаниям проводят круглосуточно, и сейчас в листе ожидания плановых операций нет «выбывших» больных.

В пресс-службе подчеркнули, что за последние 3 недели центр значительно сократил сроки ожидания операций, и показатель по выполнению госзадания вырос на 10%.

«Ситуация и в клинике, и в коллективе выравнивается. Рассчитываем до конца июня справиться с возникшим за полгода отставанием по объёмам высокотехнологичной медицинской помощи. Закупочная деятельность и деятельность по поставке расходных материалов и медикаментов по ранее заключенным контрактам полностью отвечает задаче бесперебойного снабжения центра всем необходимым», — заключили в клинике Мешалкина.

В соцсетях сейчас периодически появляются сообщения о нестабильном положении дел в клинике Мешалкина, что якобы напрямую связано с уголовными делами в отношении бывшего директора Александра Караськова, его жены Ирины Бойцовой и экс-заместителя главы клиники Евгения Покушалова. Все они сейчас арестованы до августа 2019 года, их обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на 1,3 миллиарда рублей.

Минздрав России назначил и.о. директора клиники Мешалкина известного кардиохирурга Александра Чернявского. Он признал, что медицинский центр сейчас действительно переживает «непростой период», однако заверил — новое руководство создаст сотрудникам оптимальные условия для работы.

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клиника Мешалкинасуды в Мешалкинасмерть пациентки

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КОММЕНТАРИИ (4)

Леныч
14 июн 2019 в 14:36

"Жительница Новосибирска опубликовала пост в Facebook, в котором обвинила клинику Мешалкина в срыве операции и поставке медицинских изделий, которые нужны были для операции её знакомой." - стоп. Она обвинила клинику в поставкЕ необходимых ее знакомой мед.изделий?.. Обвинила в этом, а не поблагодарила за это?

Вальс
14 июн 2019 в 15:03

Никакой конкретики от больницы, ни фамилий кто комментирует и отвечает, бессмысленные сравнения пятниц разных годов. Задали простой вопрос, умер ли человек операцию которого перенесли дважды по причине отсутствия стента или нет? Как в телевизоре одни улучшения и углубления, а чуть что не так то "фейк".

Точняк
14 июн 2019 в 14:57

Ну сейчас на аресте врачей будут пиариться все, кому не лень....
Вернее сказать не пиариться, а так неуклюже попытаться оправдать обвиняемых....
Вот типа только их арестовали, как работа клиники парализована, больные мрут как мухи....
А для НГС- зачем искать родственников??? Найдите санитара из морга, он за копейку малую, вам даст все данные- кто когда поступил, причина смерти...