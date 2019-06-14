Клинику Мешалкина в соцсетях обвинили в смерти пациентки. Врачи заявили, что это фейк

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6 мая 2019
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Клиника Мешалкина заверила, что не срывала операции после смены руководства
Фото: Александр Ощепков / НГС
Жительница Новосибирска опубликовала пост в Facebook, в котором обвинила клинику Мешалкина в срыве операции и поставки медицинских изделий, которые нужны были для операции её знакомой. Она связала это с уголовными делами бывших руководителей.
Сама клиника опровергла срыв плановых операций и поставок стентов.
Пост о срыве операции в клинике Мешалкина появился 12 июня — он сразу же набрал более сотни лайков, комментариев и репостов.
«У хорошего знакомого вчера умерла жена, не дождавшись плановой операции в НИИПК (бывшее название НМИЦ имени академика Мешалкина. — Прим. ред.) замены стента. В клинику просто прекратились поставки расходных материалов в связи с уголовным делом против руководства. Кто за это ответит?» — написала пользовательница Facebook под именем Ирина Самахова.
Автор поста отказалась предоставить корреспонденту НГС данные или контакты родственников якобы умершей пациентки, сославшись на то, что семья не хочет общаться с прессой. Самостоятельно найти родственников женщины, о который идет речь в посте, НГС также не удалось.
По словам пользовательницы Facebook, её знакомые получили объяснения от клиники о переносе операции.
«Женщина, 63 года, в сентябре поставили один стент, а второй должны были поставить в апреле. Сначала перенесли на 5 мая по причине отсутствия необходимых медикаментов. Потом на 20 мая. Потом на 14 июня. Умерла во сне, не дождавшись операции. Вот и всё, что можно сказать», — описала свою версию автор поста.
В пресс-службе НМИЦ имени академика Мешалкина информацию о срыве плановой работы после смены руководства опровергли.
«Например, на сегодня запланировано проведение 113 операций, но по факту, их будет больше, поскольку могут привезти экстренных больных, в том числе из других учреждений города, которых мы обязательно примем.
Для сравнения, 17 мая 2019 года, в последний день до смены руководства, в операционном плане стояло всего 75 операций. В такую же пятницу 2018 года, когда по утверждениям сведущих граждан все было "отлажено", — 74 операции», — заверили в клинике.
С понедельника, 10 июня, клиника перешла на трёхсменную работу в операционных — в первую очередь на госпитализацию вызваны больные, чьё состояние «за время вынужденного ожидания ухудшилось», — отметили в пресс-службе медицинского центра.
По информации клиники, операции по экстренным показаниям проводят круглосуточно, и сейчас в листе ожидания плановых операций нет «выбывших» больных.
В пресс-службе подчеркнули, что за последние 3 недели центр значительно сократил сроки ожидания операций, и показатель по выполнению госзадания вырос на 10%.
«Ситуация и в клинике, и в коллективе выравнивается. Рассчитываем до конца июня справиться с возникшим за полгода отставанием по объёмам высокотехнологичной медицинской помощи. Закупочная деятельность и деятельность по поставке расходных материалов и медикаментов по ранее заключенным контрактам полностью отвечает задаче бесперебойного снабжения центра всем необходимым», — заключили в клинике Мешалкина.
В соцсетях сейчас периодически появляются сообщения о нестабильном положении дел в клинике Мешалкина, что якобы напрямую связано с уголовными делами в отношении бывшего директора Александра Караськова, его жены Ирины Бойцовой и экс-заместителя главы клиники Евгения Покушалова. Все они сейчас арестованы до августа 2019 года, их обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на 1,3 миллиарда рублей.