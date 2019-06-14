«Это тебя Ургант в баню позвал»: героине Народной премии НГС устроили день в спа-центре

Героиня Народной премии НГС Зоя Попова, которая во время вручения Премии НГС попросила у губернатора новую дорогу до своей дачи, побывала в термальном комплексе «Мира Термы» — оплатить отдых ей хотел Иван Ургант. Он заявил со сцены, что готов заплатить за процедуры, однако представитель комплекса заверила, что этого не потребуется.

«Дочка шутит: "Это тебя в баню пригласил Ургант". Да, это он сделал предложение. Мы с дочкой ходили, — рассказала НГС о своём походе в «Мира Термы» Зоя Попова, теперь известная новосибирцам как баба Зоя. — За нами прислали такси, ехали через левый берег, всё хорошо. Я с балалайкой, как всегда, в нарядном костюме».



Кроме балалайки Зоя Григорьевна взяла с собой веник, правда, он не понадобился — в спа-центре были свои. Балалайку пришлось оставить в гардеробе. «Нас встретила хозяйка. В парной специальная девушка, она намазала мне тело мёдом, двумя вениками меня парила-парила, потом холодной водой облила, горячей, потом ещё снегом натёрла. Всё замечательно», — поделилась она впечатлением.



Приглашение побывать в «Мира Термы» баба Зоя получила от руководства термального комплекса во время церемонии вручения Премии НГС. Зоя Попова вручала награду в номинации «Банный комплекс и спа-центр года», победителем которой стал комплекс «Мира Термы». Ведущий церемонии Иван Ургант попросил руководство комплекса пригласить туда бабу Зою и предложил поучаствовать финансово в этом мероприятии, но директор проекта Елена Шнурова сказала, что это не понадобится.

Через два дня после церемонии вручения Премии НГС по указанию губернатора отремонтировали дорогу до дачи бабы Зои, про которую она говорила со сцены оперного театра.