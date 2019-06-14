Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера клиники Мешалкина

Суд оставил под домашним арестом заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова, которого обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на 1,3 миллиарда рублей.

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 14 июня 2019 года продлён срок домашнего ареста в отношении <...> Покушалова Е.А. на 2 месяца 4 суток, а всего до 5 месяцев 30 суток, то есть до 19 августа 2019 года», — сообщается на сайте суда.

Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём).