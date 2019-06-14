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Город
Хищения в клинике Мешалкина

Суд оставил под домашним арестом топ-менеджера клиники Мешалкина

Свободу Евгения Покушалова ограничили как минимум до второй половины августа

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Согласно постановлению суда, Евгений Покушалов останется под домашним арестом как минимум до 19 августа

Фото: Александр Ощепков / НГС

Суд оставил под домашним арестом заместителя директора новосибирской клиники Мешалкина Евгения Покушалова, которого обвиняют в экономических преступлениях с ущербом на 1,3 миллиарда рублей.

«Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска от 14 июня 2019 года продлён срок домашнего ареста в отношении <...> Покушалова Е.А. на 2 месяца 4 суток, а всего до 5 месяцев 30 суток, то есть до 19 августа 2019 года», — сообщается на сайте суда.

Евгения Покушалова задержали в феврале. Тогда же стало известно, что в отношении выдающегося кардиохирурга и учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретённых преступным путём). 

Почти два месяца Евгений Покушалов провёл в СИЗО, но 15 апреля его перевели под домашний арест.

Федеральная антимонопольная служба ранее сообщала, что дело Евгения Покушалова связано с хищениями при закупках для клиники.

Кроме того, под следствие попали бывший директор клиники Мешалкина Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова. Сейчас они оба сидят в СИЗО. Перед избранием этой меры пресечения Александр Караськов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором заявил о своей невиновности и поделился мыслями, с чем связано задержание.

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КОММЕНТАРИИ (14)

Аристократы в погонах
14 июн 2019 в 12:53

А как насчет феэсбешника Медоева и его семейства, в отношении которого проводил свое расследование журналист Иван Голунов, тот самый кому менты подбросили наркотики. Или путинсвоихнесдает?

Фото пользователя
ВУЛ
14 июн 2019 в 13:46

Как -то не внушает доверия тип на фото.

Белка N1
14 июн 2019 в 13:29

А сколько бы можно было операций сделать на эти деньги нуждающимся?
Я бы преступления в сфере медицины и здоровья отнесла к категории особо тяжких.