В Новосибирске начали строить новую станцию метро

«К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось, но это рабочий момент. Получены замечания, произошла сейчас загрузка документации в электронном виде, она отправлена в Москву. Я ставлю задачу перед "УЗСПТС", нашим муниципальным предприятием (оно разработало первый проект станции. — Прим. ред. ), в августе получить экспертизу.

Проект станции провалился на прошлой неделе — он получил отрицательное заключение государственной экспертизы . Новый проект должны одобрить в августе, рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Строительство фактически уже началось, подготовка к строительству — то, что можно делать без экспертизы в пойме реки Оби, сегодня эти работы производятся.

То есть по расчистке территории, её подготовке для того, чтобы там развернуть в полной мере строительные работы», — заявил Анатолий Локоть.



Он отметил, что все замечания, которые выдала Госэкспертиза, в обновлённом проекте учтут.

Станция «Спортивная» появится посреди метромоста на левом берегу Новосибирска. Её будут строить одновременно с новым ЛДС, который примет молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Первоначальный проект станции новосибирцам показали год назад — внутри он напоминал станцию «Речной вокзал». Её обещают открыть весной 2022 года. На проектирование «Спортивной» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей.