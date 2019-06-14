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Дороги и транспорт

В Новосибирске начали строить новую станцию метро

Стройку начали, несмотря на то, что проект станции провалился на экспертизе

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Ответ по отредактированному проекту станции власти должны получить в августе

Фото: Александр Ощепков / НГС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о начале строительных работ у будущей станции метро «Спортивная».

Проект станции провалился на прошлой неделе — он получил отрицательное заключение государственной экспертизы. Новый проект должны одобрить в августе, рассказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 

«К сожалению, приходится признать, что с первой попытки получить экспертизу не удалось, но это рабочий момент. Получены замечания, произошла сейчас загрузка документации в электронном виде, она отправлена в Москву. Я ставлю задачу перед "УЗСПТС", нашим муниципальным предприятием (оно разработало первый проект станции. — Прим. ред.), в августе получить экспертизу. 

Строительство фактически уже началось, подготовка к строительству — то, что можно делать без экспертизы в пойме реки Оби, сегодня эти работы производятся. 

То есть по расчистке территории, её подготовке для того, чтобы там развернуть в полной мере строительные работы», — заявил Анатолий Локоть.

Он отметил, что все замечания, которые выдала Госэкспертиза, в обновлённом проекте учтут.

Станция «Спортивная» появится посреди метромоста на левом берегу Новосибирска. Её будут строить одновременно с новым ЛДС, который примет молодёжный чемпионат мира по хоккею в 2023 году. Первоначальный проект станции новосибирцам показали год назад — внутри он напоминал станцию «Речной вокзал». Её обещают открыть весной 2022 года. На проектирование «Спортивной» и других объектов инфраструктуры для ЛДС власти выделили 145 миллионов рублей

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метролдсАнатолий Локоть

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КОММЕНТАРИИ (134)

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Ржака
14 июн 2019 в 12:14

Воткнуть станцию метро по середине готовой ветки... Много ума не надо... А вот построить продолжение какой либо это да...

alx
14 июн 2019 в 12:16

вырубили столько леса ради непонятно чего. Ради того, чтобы и без того пробочное место сделать вообще стоячим. Нет, чтоб на край города вынести, развивать еще какое-нибудь направление и туды метро направить, а они ставят туда, где она и не нужна, только ради посещения нового ЛДС.

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Фёдор Иванович
14 июн 2019 в 12:28

Как это громко сказано - НАЧАЛИ СТРОИТЬ НОВУЮ СТАНЦИЮ МЕТРО!
Не обманывайте себя и народ. Ни какой новой станции метро, уже много лет не строится (это печальный факт), и в обозримом будущем ни какого строительства не ожидается. А этот убогий жестяной навес, из дешевого металлопрофиля, это всего-лишь дополнителная остановка на уже действующем отрезке метрополитена. Действующего кстати с прошлого века.
Лучше озвучьте сумму, во сколько выльется это позорище, где одна только бумажная работа ввиде сметной документации, уже обошлась городу в 145 млн.