На ТЭЦ-5 умер рабочий: у него были проблемы с сердцем

На новосибирской ТЭЦ-5 умер рабочий: у него остановилось сердце.



«13 июня на новосибирской ТЭЦ-5 при производстве монтажных работ на одном из выведенных в ремонт котлов умер рабочий подрядной организации — мужчина 1968 года рождения. Предполагаемая причина его смерти — сердечная недостаточность», — рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».



В компании добавили, что точные выводы о случившемся будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.



«Правоохранительные органы проводят расследование, также началась внутренняя служебная проверка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Компания окажет необходимую помощь и поддержку», — добавили в СГК.

