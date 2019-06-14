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На ТЭЦ-5 умер рабочий: у него были проблемы с сердцем

В СГК пообещали оказать помощь родным умершего

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Несчастный случай произошёл на ТЭЦ-5

Фото: Густаво Зырянов / НГС

На новосибирской ТЭЦ-5 умер рабочий: у него остановилось сердце.

«13 июня на новосибирской ТЭЦ-5 при производстве монтажных работ на одном из выведенных в ремонт котлов умер рабочий подрядной организации — мужчина 1968 года рождения. Предполагаемая причина его смерти — сердечная недостаточность», — рассказали в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

В компании добавили, что точные выводы о случившемся будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

«Правоохранительные органы проводят расследование, также началась внутренняя служебная проверка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким умершего. Компания окажет необходимую помощь и поддержку», — добавили в СГК.

ТЕКСТ

Ольга Хмелевская

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14 июн 2019 в 11:28

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