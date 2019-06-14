Слава Степанов съездил в опасную тайгу за снимками огромного разрастающегося кратера

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Сегодня, 14 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки гигантской термокарстовой котловины, расположенной в Якутии посреди тайги.
Фотограф был в Якутии на позапрошлой неделе, в один из дней он ездил в посёлок Батагай. В посёлке Слава был по работе и вместе с этим решил добраться до котловины. Её съемка заняла около часа — сейчас в этой местности опасно находиться, поэтому время было ограничено.
«Там тайга, туда добраться не очень просто и находиться там, в активный сезон медведей, не очень правильно, а я там был один», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.
Котловину он изначально разглядел на спутниковой карте, ему понравилось, как она выглядит и он изучил информацию об этом рельефе. Он рассказал, что это место мало кто снимал прежде.
«Оказалось, что это такая даже некая достопримечательность местная, о которой за пределами Батагая никто не знает, но вообще это довольно уникальная вещь», — отметил Степанов.
Котловина наполовину природная, наполовину создана человеком. Этот провал расположен посреди тайги, а на границе с ним слышно потрескивание почвы. Кратер постоянно растёт. Таких мест в мире несколько, но котловина в Якутии труднодоступна.