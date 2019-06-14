Слава Степанов съездил в опасную тайгу за снимками огромного разрастающегося кратера

Сегодня, 14 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки гигантской термокарстовой котловины, расположенной в Якутии посреди тайги.



Фотограф был в Якутии на позапрошлой неделе, в один из дней он ездил в посёлок Батагай. В посёлке Слава был по работе и вместе с этим решил добраться до котловины. Её съемка заняла около часа — сейчас в этой местности опасно находиться, поэтому время было ограничено.

«Там тайга, туда добраться не очень просто и находиться там, в активный сезон медведей, не очень правильно, а я там был один», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.