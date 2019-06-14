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Страна и мир

Слава Степанов съездил в опасную тайгу за снимками огромного разрастающегося кратера

Сейчас в тайге сезон активности медведей

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Котловина расположена в Верхоянском улусе

Фото: Слава Степанов

Сегодня, 14 июня, новосибирский фотограф Слава Степанов опубликовал снимки гигантской термокарстовой котловины, расположенной в Якутии посреди тайги.

Фотограф был в Якутии на позапрошлой неделе, в один из дней он ездил в посёлок Батагай. В посёлке Слава был по работе и вместе с этим решил добраться до котловины. Её съемка заняла около часа — сейчас в этой местности опасно находиться, поэтому время было ограничено.

«Там тайга, туда добраться не очень просто и находиться там, в активный сезон медведей, не очень правильно, а я там был один», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.

Котловину он изначально разглядел на спутниковой карте, ему понравилось, как она выглядит и он изучил информацию об этом рельефе. Он рассказал, что это место мало кто снимал прежде.

«Оказалось, что это такая даже некая достопримечательность местная, о которой за пределами Батагая никто не знает, но вообще это довольно уникальная вещь», — отметил Степанов.

Котловина наполовину природная, наполовину создана человеком. Этот провал расположен посреди тайги, а на границе с ним слышно потрескивание почвы. Кратер постоянно растёт. Таких мест в мире несколько, но котловина в Якутии труднодоступна.

Провал достигает километра в длину, а его глубина около 100 метров

Фото: Слава Степанов

«Внутри находят останки древних растений, кости и бивни мамонтов, замороженных бизонов и лошадей, а слой льда в два раза старше древних льдов Антарктиды», — пишет в своей публикации Слава

Фото: Слава Степанов

Расщелина появилась в 1960-х, после того, как в 8 км к юго-западу от поселка Батагай был вырублен участок тайги

Фото: Слава Степанов

После этого почва просела, обнажив слой вечной мерзлоты. В последующие годы, отмеченные постоянно повышающейся температурой, скованные льдом породы оттаивали, и Батагайский кратер продолжал расти. Кратер увеличивается примерно на 15 метров в год

Фото: Слава Степанов

На прошлой неделе Слава Степанов опубликовал фотографии, на которых с высоты запечатлён один из крупнейших городов Южно-Африканской Республики.

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КОММЕНТАРИИ (11)

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elka
14 июн 2019 в 10:03

Красиво и талантливо.Даже немножко завидую -человек занимается тем что нравится, при этом ещё путешествует и ловит кайф от природы,увиденных мест, напитывается энергетикой живой,опять же «местами « адреналин ,встреча с опасностью и красотой в «одном флаконе».

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Ржака
14 июн 2019 в 09:56

Лучше бы на работу устроился бездельник... А не ерундой занимался...

kylverstukas
14 июн 2019 в 09:54

Спасибо! Очень красиво