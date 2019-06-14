Поиски пропавшей девочки в Кольцово: волонтёры проверяют новые свидетельства

Под Новосибирском продолжаются поиски 11-летней Яны Гуньковой — девочка исчезла накануне в Кольцово.

«Волонтёры работают сейчас, проверяются сейчас автономные задачи, проверяются свидетельства, которые с утра пошли», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Пока нет основной версии, где может быть Яна.

Девочка пропала вчера в 14 часов — она ушла с детской площадки.

Как следует из ориентировки, рост девочки 123 сантиметра, она худощавого телосложения, у неё темно-русые волосы ниже плеч, собранные в хвост, и серо-зеленые глаза. Была одета в ярко-зеленую футболку с коротким рукавом и темно-синие брюки, на ногах — тёмно-коричневые туфли.

