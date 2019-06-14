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Город

Поиски пропавшей девочки в Кольцово: волонтёры проверяют новые свидетельства

Поиски ребёнка шли всю ночь и продолжаются до сих пор

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Яна пропала накануне в Кольцово

Фото: ДПСО «Маяк»

Под Новосибирском продолжаются поиски 11-летней Яны Гуньковой — девочка исчезла накануне в Кольцово.

«Волонтёры работают сейчас, проверяются сейчас автономные задачи, проверяются свидетельства, которые с утра пошли», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Пока нет основной версии, где может быть Яна.

Девочка пропала вчера в 14 часов — она ушла с детской площадки.

Как следует из ориентировки, рост девочки 123 сантиметра, она худощавого телосложения, у неё темно-русые волосы ниже плеч, собранные в хвост, и серо-зеленые глаза. Была одета в ярко-зеленую футболку с коротким рукавом и темно-синие брюки, на ногах — тёмно-коричневые туфли. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Маяк» 8–951–393–09–11.

Поиск ребёнка был объявлен сегодня ночью.

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поиски ребёнка

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КОММЕНТАРИИ (18)

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Ржака
14 июн 2019 в 08:34

Найдётся бездельница... Сейчас лайки на собирает...

Вася Ржакин2016 (с богаткова)
14 июн 2019 в 08:57

Зачем её искать, на всё воля Божья! Молиться надо и Господь поможет!

ненейка
14 июн 2019 в 08:48

Желаю найтись живой и невредимой на радость семье.