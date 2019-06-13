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Тротуар между детсадами на ОбьГЭСе вкопали в землю

Новый тротуар появился сегодня

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Жители опасаются, что после первого дождя дорожка покроется грязью 

Фото: Наталья Агеева

Тротуар между двумя детскими садами в Советском районе Новосибирска вкопали в землю. 

— Наконец-то проложили тротуар между детскими садами № 506 и 199. Но вопрос к приемщикам: «Вы, когда принимали, не видели, что по бокам земля осталась в три раза выше тротуара?». Первый ливень, и вся грязь на новенькой дорожке. Неужели нельзя по-хозяйски принимать? — написала в группе «На ОбьГЭСе» жительница микрорайона Наталья Агеева. 

Фото: Наталья Агеева

Как рассказала Наталья, старый тротуар был разбитым: 

— Я живу прямо напротив этого тротуарчика. Раньше были колдобины, в одном месте засыпано галькой. Тротуар сейчас отличный, а дождик сегодня у нас был мелкий, не повлиял на насыпь земли, но после сильного будут изменения, — рассказала Агеева. 

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КОММЕНТАРИИ (17)

People
13 июн 2019 в 23:16

Кому не нравится ходите по грязи.

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elka
13 июн 2019 в 23:30

Порой поражает что зеваки знают все лучше чем люди непосредственно,участвующие в том или ином событии .Тротуар появился сегодня, а кто сказал что работы уже приняты.Очевидно жительница решила за подрядчиков ,а может вообще «присутствовала» при подписании акт приёмки выполненных работ.Откуда ей знать принята работа или нет.Ведь судя по фото очевидно что есть недоделки и эти горбы песка, щебёнки с булыжниками по бокам тротуара просто ещё не «причёсаны «.

Фото пользователя
почётный гражданин Левосибирска
13 июн 2019 в 23:18

Неужели нельзя по -хозяйски принимать? Насмешили. По-хозяйски тротуар надо было делать. Две беды в России поселились навечно.