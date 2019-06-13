Тротуар между детсадами на ОбьГЭСе вкопали в землю

elka 13 июн 2019 в 23:30

Порой поражает что зеваки знают все лучше чем люди непосредственно,участвующие в том или ином событии .Тротуар появился сегодня, а кто сказал что работы уже приняты.Очевидно жительница решила за подрядчиков ,а может вообще «присутствовала» при подписании акт приёмки выполненных работ.Откуда ей знать принята работа или нет.Ведь судя по фото очевидно что есть недоделки и эти горбы песка, щебёнки с булыжниками по бокам тротуара просто ещё не «причёсаны «.