Тротуар между детсадами на ОбьГЭСе вкопали в землю

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6 мая 2019
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Жители опасаются, что после первого дождя дорожка покроется грязью
Фото: Наталья Агеева
Тротуар между двумя детскими садами в Советском районе Новосибирска вкопали в землю.
— Наконец-то проложили тротуар между детскими садами № 506 и 199. Но вопрос к приемщикам: «Вы, когда принимали, не видели, что по бокам земля осталась в три раза выше тротуара?». Первый ливень, и вся грязь на новенькой дорожке. Неужели нельзя по-хозяйски принимать? — написала в группе «На ОбьГЭСе» жительница микрорайона Наталья Агеева.
Как рассказала Наталья, старый тротуар был разбитым:
— Я живу прямо напротив этого тротуарчика. Раньше были колдобины, в одном месте засыпано галькой. Тротуар сейчас отличный, а дождик сегодня у нас был мелкий, не повлиял на насыпь земли, но после сильного будут изменения, — рассказала Агеева.
В апреле стало известно, что на ремонт и содержание дорог в Искитимском, Новосибирском, Тогучинском и Черепановском районах Новосибирской области потратят почти миллиард рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Как уточняется в документах, организация, заключившая контракт, будет обязана не только выполнять ямочный ремонт, но также косить траву на обочинах, устанавливать новые знаки и ликвидировать незаконные съезды.