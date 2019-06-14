Лакомство 18+: в Новосибирске начали торговать мороженым с водкой

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6 мая 2019
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Необычное чёрное мороженое со вкусом солёной карамели «Нефть» хоть и без добавления алкоголя, но тоже популярно у взрослых покупателей
Фото: Alcremе
Около торгового центра в новосибирском Академгородке начали торговать мороженым для взрослых — в его составе есть алкоголь. Мороженое можно купить в виде шариков по 70–80 граммов в вафельном рожке или картонной креманке. .
«Есть достаточно популярные алкогольные коктейли, такие как "Б-52", "Пина колада", "Мохито", "Дайкири", "Ревнивая Маргарита", "Голубые Гавайи", "Ромовая баба". Вот то, что присутствует в составе этих коктейлей, реализовано в виде мороженого. Допустим, если это "Б-52", в нём будет кофейный ликёр, "Бейлис", ликёр "Куантро". <…> С водкой вариант есть, называется "Секс на пляже". С пивом вариант в разработке, но будет он в этом сезоне или нет, непонятно. <…> В какие-то виды [мороженого] добавляются [сливки] — где-то улучшить вкус, где-то сделать его интереснее. В какие-то — намеренно не берутся, потому что интереснее так», — рассказала корреспонденту НГС региональный представитель компании Alcreme Анастасия Пиванкова.
В алкогольной линейке, по словам Пиванковой, представлено 14 видов лакомства крепостью от 1,5 до 5 градусов. Такое мороженое продаётся только покупателям старше 18 лет. Для детей, по словам Анастасии Пиванковой, есть вторая линейка с 14 видами продукции, в ней алкоголя нет.
В обеих линейках есть как обычное мороженое на основе сливок, так и сорбеты — фруктовый лед. Стоимость одного шарика — 120 или 160 рублей.
На днях НГС провёл эксперимент: протестировал вслепую несколько видов мороженого. Эксперты оценивали вкус пломбира от 9 разных производителей.