Лакомство 18+: в Новосибирске начали торговать мороженым с водкой

Около торгового центра в новосибирском Академгородке начали торговать мороженым для взрослых — в его составе есть алкоголь. Мороженое можно купить в виде шариков по 70–80 граммов в вафельном рожке или картонной креманке. .

«Есть достаточно популярные алкогольные коктейли, такие как "Б-52", "Пина колада", "Мохито", "Дайкири", "Ревнивая Маргарита", "Голубые Гавайи", "Ромовая баба". Вот то, что присутствует в составе этих коктейлей, реализовано в виде мороженого. Допустим, если это "Б-52", в нём будет кофейный ликёр, "Бейлис", ликёр "Куантро". <…> С водкой вариант есть, называется "Секс на пляже". С пивом вариант в разработке, но будет он в этом сезоне или нет, непонятно. <…> В какие-то виды [мороженого] добавляются [сливки] — где-то улучшить вкус, где-то сделать его интереснее. В какие-то — намеренно не берутся, потому что интереснее так», — рассказала корреспонденту НГС региональный представитель компании Alcreme Анастасия Пиванкова.