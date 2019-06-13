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Авто

Nissan «убил» ещё две модели и остался всего с четырьмя машинами

Под нож пошли кроссовер Juke и спорткар GT-R

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Juke завозили на наш рынок из-за рубежа

Фото: Ольга Бурлакова 

Nissan отказался от импорта и продаж на российском рынке сразу двух моделей, производимых за рубежом. Речь идет о кроссовере Juke и спорткаре GT-R. Оба автомобиля в определенной степени легендарны — первый стал прорывом в дизайне компактных паркетников, второй — известен по спортивным достижениям. 

По данным «Авторевю», сертификаты на модели (одобрение типа транспортного средства/ОТТС) уже давно недействительны, а значит, компания только распродает остатки. В Новосибирске еще можно купить последние «Джуки», а вот Nissan GT-R в местных салонах не найти. 

«Есть в наличии Juke, комплектация SE, прайсовая цена 1 237 000 рублей. И комплектация QE+ Perso за 1 383 000 рублей. Мы его завозить больше не будем, но есть в наличии еще автомобили», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Эксперт НСК».

После ликвидации этих двух моделей Nissan остается на российском рынке всего с четырьмя кроссоверами — Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano. Легковой седан Almera, который собирали на АВТОВАЗе, был снят с производства в 2018 году. 

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Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

Дмитрий Косенко
 

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Дмитрий Косенко

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КОММЕНТАРИИ (6)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 20:36

Лучше всего - Бугатти. Например, у меня Тайп Атлантик 1936 года выпуска.

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serega-rio
13 июн 2019 в 20:45

вот за ГТ-Р обидно.
сложно поверить что ниссан такую машину создал.

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Папка
13 июн 2019 в 20:54

Такими темпами скоро все кому не хватило денег на нормальное авто будут либо на корейско/китайских недоджипах ездить, либо на таксиседанах.