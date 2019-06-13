Nissan «убил» ещё две модели и остался всего с четырьмя машинами

Nissan отказался от импорта и продаж на российском рынке сразу двух моделей, производимых за рубежом. Речь идет о кроссовере Juke и спорткаре GT-R. Оба автомобиля в определенной степени легендарны — первый стал прорывом в дизайне компактных паркетников, второй — известен по спортивным достижениям.
По данным «Авторевю», сертификаты на модели (одобрение типа транспортного средства/ОТТС) уже давно недействительны, а значит, компания только распродает остатки. В Новосибирске еще можно купить последние «Джуки», а вот Nissan GT-R в местных салонах не найти.
«Есть в наличии Juke, комплектация SE, прайсовая цена 1 237 000 рублей. И комплектация QE+ Perso за 1 383 000 рублей. Мы его завозить больше не будем, но есть в наличии еще автомобили», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Эксперт НСК».
После ликвидации этих двух моделей Nissan остается на российском рынке всего с четырьмя кроссоверами — Terrano, Qashqai, X-Trail, Murano. Легковой седан Almera, который собирали на АВТОВАЗе, был снят с производства в 2018 году.
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