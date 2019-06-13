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Экономика

В Новосибирске внезапно заблокировали карты у десятков пенсионеров

Банк посчитал, что они «пытались совершить нетипичные для клиентов финансовые операции»

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Людям с заблокированными картами пришлось сидеть в очередях, чтобы написать заявление

Фото: Татьяна Кривенко

Сегодня, 14 июня, несколько десятков жителей Новосибирска обнаружили, что у них заблокировали карты, — все они клиенты банка «Открытие».

«Вчера с женой пытались перевести деньги на "Тинькофф" кредитную карту. <…> В ответ получаем сообщение, что карта заблокирована. Звоним в Москву по телефону бесплатному, нам говорят, что надо обращаться в региональное отделение банка "Открытие". Я сегодня поехал в банк "Открытие" в Советском районе. Полный холл пенсионеров: бабушек и дедушек. Человек двадцать. И они всё приходили и приходили. Ничего не могу понять, беру талончик. Оказывается, им тоже карточки заблокировали. По какой причине? Мошенничество, представляете», — рассказал НГС новосибирец Михаил Мельников.

По его словам, ему пришлось просидеть в очереди около двух часов, чтобы написать заявление на разблокировку. В банке подтвердили, что сегодня получили около 30 таких обращений.

«Имел место инцидент с блокировкой карт у некоторых клиентов экс-"Бинбанка", получающих пенсию перечислением на карты. Карты были заблокированы банком из-за того, что по ним пытались совершить нетипичные для клиентов финансовые операции. В таких случаях банк для защиты пользователей в целях сохранения денежных средств клиента и предотвращения мошенничеств осуществляет автоматическую блокировку карты. Чтобы ее разблокировать, клиентам рекомендовали обратиться в ближайший офис банка для подтверждения данных операций и написания заявления на разблокировку. По написанным клиентам заявлениям осуществлена разблокировка карт», — сообщили в пресс-службе банка «Открытие» в СФО.

На прошлой неделе Центробанк России сообщил об отзыве лицензии у коммерческого банка «Взаимодействие» в Новосибирске.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 20:49

Пользуюсь услугами швейцарского банка, там не блокируют.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 20:49

Правильно, банк заботится о клиентах, как директор ЧОПа знаю о чем говорю

На пенсии
13 июн 2019 в 20:55

Вот не было печали. Я в этом банке пенсию получаю. В понедельник за июнь должна быть. Но мне извещения о том, что я мошенница, не приходило. Представить себе не могу, что это могут быть за нетипичные операции. Научите - авось разбогатею.