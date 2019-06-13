В Новосибирске внезапно заблокировали карты у десятков пенсионеров

Сегодня, 14 июня, несколько десятков жителей Новосибирска обнаружили, что у них заблокировали карты, — все они клиенты банка «Открытие».

«Вчера с женой пытались перевести деньги на "Тинькофф" кредитную карту. <…> В ответ получаем сообщение, что карта заблокирована. Звоним в Москву по телефону бесплатному, нам говорят, что надо обращаться в региональное отделение банка "Открытие". Я сегодня поехал в банк "Открытие" в Советском районе. Полный холл пенсионеров: бабушек и дедушек. Человек двадцать. И они всё приходили и приходили. Ничего не могу понять, беру талончик. Оказывается, им тоже карточки заблокировали. По какой причине? Мошенничество, представляете», — рассказал НГС новосибирец Михаил Мельников.

