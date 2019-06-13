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Здоровье
Фоторепортаж

«У меня была двойка по онкологии»: лучшим врачом признали хирурга, спасшего десятки тысяч женщин

Он переехал из другой страны и отказался от трёхкомнатной квартиры, чтобы лечить сибирячек от рака

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Врач онкодиспансера Сергей Красильников обошёл конкурентов и победил в конкурсе лучших врачей Новосибирской области 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Вечером 13 июня, накануне Дня медицинского работника, Новосибирская областная ассоциация врачей выбрала на сцене ДКЖ «Врача года – 2019». Победителем стал известный хирург-онколог Сергей Красильников.

Конкурс «Врач года» каждый год проходит накануне Дня медика, который празднуют в третье воскресенье июня (в этом году 16-го числа). Голосование начинается весной — и к июню на сайте Новосибирской ассоциации врачей появляется список 10 финалистов.

Сначала медики раздали подарки молодым докторам, в том числе патологоанатому Наталье Клёсовой — в июне она дала откровенное интервью НГС о нюансах профессии и непредсказуемости жизни и смерти

Фото: Александр Ощепков / НГС

В этом году в финал пробились заведующая хирургическим отделением Баганской ЦРБ Зинаида Васина, заведующая отделением неврологическим отделением горбольницы № 1 Ольга Денисова, заведующий онкологическим гинекологическим отделением областного онкодиспансера Сергей Красильников, заведующая Дзержинской подстанцией скорой помощи Ольга Литвинова, врач-оториноларинголог и завотделением Сибирского окружного медицинского центра ФМБА России Олег Мельников, врач-кардиолог и завотделением Дорожной клинической больницы Елена Нестеренко. 

Врач-оториноларинголог Олег Мельников сказал со сцены, что рад поддержке своей семьи — у него пять дочерей

Фото: Александр Ощепков / НГС

Также в числе финалистов — заведующий терапевтическим отделением Тогучинской ЦРБ Михаил Рябков, участковый педиатр Краснозёрской ЦРБ Галина Тарасенко, врач-неонатолог и завотделением Новосибирской областной больницы Наталья Тишакина и заведующий урологическим отделением областной больницы Сергей Шкуратов.

В финале десять врачей боролись за звание лучшего 

Фото: Александр Ощепков / НГС

Каждый выходил на сцену после видеоролика о своей работе. Врач-неонатолог Новосибирской областной больницы Наталья Тишакина поблагодарила коллег отделения, где выхаживают крошечных новосибирцев, родившихся весом даже меньше 500 граммов

Фото: Александр Ощепков / НГС

Победителем стал Сергей Красильников — за победу ему дадут 50 тысяч рублей и возможность участвовать в конкурсе лучших врачей России в следующем году.

Онколог вышел на сцену и поблагодарил своих учителей и коллег — он даже не смог сдержать слёз.

«Я прошу прощения у Алексея Алексеевича Кайгородова, когда я не поехал в Убинский район, — он предоставлял трёхкомнатную квартиру, чтобы поехать акушером-гинекологом. Но лучше быть хорошим онкологом, чем плохим акушером-гинекологом», — сказал победитель со сцены.

Традиционно на конкурсе громкие группы поддержки

Фото: Александр Ощепков / НГС

Врачи и медсёстры подготовили песни и кричалки для своих коллег, участвующих в конкурсе

Фото: Александр Ощепков / НГС

После конкурса он рассказал корреспонденту НГС, что в Новосибирск приехал 35 лет назад — из Узбекистана.

«Я 35 лет здесь в ссылке — я не думал, что задержусь, но судьба меня связала с очень хорошими учителями», — отметил он.

Красильников окончил факультет лечебного дела в новосибирском мединституте, потом отслужил в армии, затем проходил обучение в интернатуре по специальности «акушерство и гинекология» и в аспирантуре. Он начинал карьеру с работы санитаром, работал в кардиобригаде скорой помощи, в реанимации больницы № 34, а также в больнице № 25.

Сергей Красильников не смог сдержать чувств, когда его объявили победителем

Фото: Александр Ощепков / НГС

Последние 25 лет Сергей Красильников работает в Новосибирском областном онкологическом диспансере, 18 лет возглавляет гинекологическое отделение. За время работы он защитил кандидатскую, а потом докторскую диссертацию — в 2012 году ему присвоили звание профессора.

«У меня была двойка по онкологии — по раку желудка по классификации, и я понял, что неподготовленным на уроки нельзя ходить. Вот так же и в хирургии — неподготовленным нельзя на операции приходить, нужно всегда эту операцию проанализировать, продумать до первого разреза, тогда тебя ждёт успех, а больного — выздоровление», — рассказал Сергей Красильников.

За победу ему дадут 50 тысяч рублей и возможность участвовать в федеральном конкурсе лучших врачей

Фото: Александр Ощепков / НГС

На его счету — десятки тысяч спасённых пациенток. По данным ассоциации врачей, Красильников выполняет сложнейшие операции, некоторые он сделал первым в Новосибирске. По словам победителя, он старается учиться до сих пор — у коллег-онкологов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Италии, Франции и других стран. Некоторые из них приезжают в областной онкодиспансер с мастер-классами (на показательной операции в 2019 году побывали и корреспонденты НГС). 

На вопрос журналистов, какие его дальнейшие планы, Сергей Красильников коротко ответил, что его «работа продолжается, надо рак побеждать».

Красильников выполняет сложнейшие онкогинекологические операции

Фото: Александр Ощепков / НГС

В прошлом году конкурс выиграл ещё один известный врач — челюстно-лицевой хирург детской больницы скорой помощи Михаил Колыбелкин, который ездит по миру и бесплатно лечит детей с серьёзными болезнями лица. Прошлым летом он потратил очередной отпуск на спасение детей из отдалённых алтайских сёл — Колыбелкин рассказал корреспонденту НГС, зачем он делает это.

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врач годаДень медикаонкология

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КОММЕНТАРИИ (11)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 19:29

А выйдя на пенсию по выслуге лет, открыл свой ЧОП (частное охранное предприятие), я владелец и директор. Так что оценки действительно ничего не значат.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 19:27

Вот уже, когда поступил в высшее учебное заведение (по профилю, для работы в системе УИН), то там очень хорошо учился.
И на на практике знания применял потом.

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 19:25

Оценки ничего не значат, сам был двоечником в школе, но ничего вырос успешным человеком.