«У меня была двойка по онкологии»: лучшим врачом признали хирурга, спасшего десятки тысяч женщин

Вечером 13 июня, накануне Дня медицинского работника, Новосибирская областная ассоциация врачей выбрала на сцене ДКЖ «Врача года – 2019». Победителем стал известный хирург-онколог Сергей Красильников.

Конкурс «Врач года» каждый год проходит накануне Дня медика, который празднуют в третье воскресенье июня (в этом году 16-го числа). Голосование начинается весной — и к июню на сайте Новосибирской ассоциации врачей появляется список 10 финалистов.



Сначала медики раздали подарки молодым докторам, в том числе патологоанатому Наталье Клёсовой — в июне она дала откровенное интервью НГС о нюансах профессии и непредсказуемости жизни и смерти Фото: Александр Ощепков / НГС

В этом году в финал пробились заведующая хирургическим отделением Баганской ЦРБ Зинаида Васина, заведующая отделением неврологическим отделением горбольницы № 1 Ольга Денисова, заведующий онкологическим гинекологическим отделением областного онкодиспансера Сергей Красильников, заведующая Дзержинской подстанцией скорой помощи Ольга Литвинова, врач-оториноларинголог и завотделением Сибирского окружного медицинского центра ФМБА России Олег Мельников, врач-кардиолог и завотделением Дорожной клинической больницы Елена Нестеренко.

Врач-оториноларинголог Олег Мельников сказал со сцены, что рад поддержке своей семьи — у него пять дочерей Фото: Александр Ощепков / НГС

Также в числе финалистов — заведующий терапевтическим отделением Тогучинской ЦРБ Михаил Рябков, участковый педиатр Краснозёрской ЦРБ Галина Тарасенко, врач-неонатолог и завотделением Новосибирской областной больницы Наталья Тишакина и заведующий урологическим отделением областной больницы Сергей Шкуратов.



В финале десять врачей боролись за звание лучшего Фото: Александр Ощепков / НГС

Каждый выходил на сцену после видеоролика о своей работе. Врач-неонатолог Новосибирской областной больницы Наталья Тишакина поблагодарила коллег отделения, где выхаживают крошечных новосибирцев, родившихся весом даже меньше 500 граммов Фото: Александр Ощепков / НГС

Победителем стал Сергей Красильников — за победу ему дадут 50 тысяч рублей и возможность участвовать в конкурсе лучших врачей России в следующем году.

Онколог вышел на сцену и поблагодарил своих учителей и коллег — он даже не смог сдержать слёз.

«Я прошу прощения у Алексея Алексеевича Кайгородова, когда я не поехал в Убинский район, — он предоставлял трёхкомнатную квартиру, чтобы поехать акушером-гинекологом. Но лучше быть хорошим онкологом, чем плохим акушером-гинекологом», — сказал победитель со сцены.



Традиционно на конкурсе громкие группы поддержки Фото: Александр Ощепков / НГС

Врачи и медсёстры подготовили песни и кричалки для своих коллег, участвующих в конкурсе Фото: Александр Ощепков / НГС

После конкурса он рассказал корреспонденту НГС, что в Новосибирск приехал 35 лет назад — из Узбекистана.

«Я 35 лет здесь в ссылке — я не думал, что задержусь, но судьба меня связала с очень хорошими учителями», — отметил он.



Красильников окончил факультет лечебного дела в новосибирском мединституте, потом отслужил в армии, затем проходил обучение в интернатуре по специальности «акушерство и гинекология» и в аспирантуре. Он начинал карьеру с работы санитаром, работал в кардиобригаде скорой помощи, в реанимации больницы № 34, а также в больнице № 25.



Сергей Красильников не смог сдержать чувств, когда его объявили победителем Фото: Александр Ощепков / НГС

Последние 25 лет Сергей Красильников работает в Новосибирском областном онкологическом диспансере, 18 лет возглавляет гинекологическое отделение. За время работы он защитил кандидатскую, а потом докторскую диссертацию — в 2012 году ему присвоили звание профессора.

«У меня была двойка по онкологии — по раку желудка по классификации, и я понял, что неподготовленным на уроки нельзя ходить. Вот так же и в хирургии — неподготовленным нельзя на операции приходить, нужно всегда эту операцию проанализировать, продумать до первого разреза, тогда тебя ждёт успех, а больного — выздоровление», — рассказал Сергей Красильников.



За победу ему дадут 50 тысяч рублей и возможность участвовать в федеральном конкурсе лучших врачей Фото: Александр Ощепков / НГС

На его счету — десятки тысяч спасённых пациенток. По данным ассоциации врачей, Красильников выполняет сложнейшие операции, некоторые он сделал первым в Новосибирске. По словам победителя, он старается учиться до сих пор — у коллег-онкологов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Италии, Франции и других стран. Некоторые из них приезжают в областной онкодиспансер с мастер-классами (на показательной операции в 2019 году побывали и корреспонденты НГС).



На вопрос журналистов, какие его дальнейшие планы, Сергей Красильников коротко ответил, что его «работа продолжается, надо рак побеждать».



Красильников выполняет сложнейшие онкогинекологические операции Фото: Александр Ощепков / НГС