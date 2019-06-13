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«Упала замертво»: подробности гибели школьницы от удара молнии в селе под Новосибирском

Она возвращалась домой из школы после консультации у учителя химии

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Очевидцы утверждают, что девушка умерла мгновенно

Фото: Ольга Бурлакова

Сегодня в Новосибирской области школьницу убило ударом молнии: как удалось узнать НГС, она шла домой с консультации в школе. Место, где умерла девочка, находится недалеко от моста через реку, рассказала НГС директор Новотырышкинской школы Елена Черепова.

«Она со школы шла. Резко как-то погода испортилась. Есть очевидцы, которые видели, как в неё ударила молния и она упала. И всё. Упала замертво. <...> Зонтики [с сестрой] тоже никогда не брали. Никогда не хотели лишнего таскать», — рассказала корреспонденту НГС родственница погибшей. 

Девочка возвращалась с дополнительных занятий с учителем, когда началась гроза.

«Консультация была, ребенок не сдал химию. Учитель занимался дополнительно с ней... Я до сих пор не могу понять, что произошло и почему так», — рассказала Елена Черепова.

Полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку инцидента.

Похожий случай произошёл в 2015 году. Тогда на сельской дороге в Новосибирской области от удара молнии погиб 15-летний подросток — он ехал на мотоцикле «Иж».

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КОММЕНТАРИИ (29)

Edge
13 июн 2019 в 19:12

Бедный ребёнок...
Царствие небесное.

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Cтрах и ненависть тупoго тролля НГС
13 июн 2019 в 19:11

И снова статья без фотографии девочки. Автору незачёт!

с богаткова
13 июн 2019 в 19:06

Те кто выживает после удара у того сверхспособности появляются. Пример - Ванга.