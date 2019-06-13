«Упала замертво»: подробности гибели школьницы от удара молнии в селе под Новосибирском

Сегодня в Новосибирской области школьницу убило ударом молнии: как удалось узнать НГС, она шла домой с консультации в школе. Место, где умерла девочка, находится недалеко от моста через реку, рассказала НГС директор Новотырышкинской школы Елена Черепова.
«Она со школы шла. Резко как-то погода испортилась. Есть очевидцы, которые видели, как в неё ударила молния и она упала. И всё. Упала замертво. <...> Зонтики [с сестрой] тоже никогда не брали. Никогда не хотели лишнего таскать», — рассказала корреспонденту НГС родственница погибшей.
Девочка возвращалась с дополнительных занятий с учителем, когда началась гроза.
«Консультация была, ребенок не сдал химию. Учитель занимался дополнительно с ней... Я до сих пор не могу понять, что произошло и почему так», — рассказала Елена Черепова.
Полиция и Следственный комитет РФ проводят доследственную проверку инцидента.
Похожий случай произошёл в 2015 году. Тогда на сельской дороге в Новосибирской области от удара молнии погиб 15-летний подросток — он ехал на мотоцикле «Иж».