«Это отравляющие вещества»: экологи рассказали, что могло убить рыбу в протоке Малая Затонская

Рыбу в протоке Малая Затонская отравили химические вещества — массовую гибель рыбы обнаружил житель Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС рассказал президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов.

«Мы сегодня специально в Рыбнадзор запрос отвезли. Его приняли у нас. Обещал этот Михайлов (начальник отдела организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. — Прим.ред.), мой тёзка, сообщить по результатам нам.

Говорят, что это какой-то сброс, отравляющие вещества. А какие, сказать не могут. Вот будут проводить проверку»,