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«Это отравляющие вещества»: экологи рассказали, что могло убить рыбу в протоке Малая Затонская

Рыбнадзор начал проверку, чтобы найти виновных

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Массовую гибель рыбы обнаружил житель Новосибирска

Фото: предоставлено Юрием Власовым

Рыбу в протоке Малая Затонская отравили химические вещества — массовую гибель рыбы обнаружил житель Новосибирска.

Об этом корреспонденту НГС рассказал президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов. 

«Мы сегодня специально в Рыбнадзор запрос отвезли. Его приняли у нас. Обещал этот Михайлов (начальник отдела организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. — Прим.ред.), мой тёзка, сообщить по результатам нам. 

Говорят, что это какой-то сброс, отравляющие вещества. А какие, сказать не могут. Вот будут проводить проверку», 

— рассказал он.

Рыбу в реке обнаружил местный житель Юрий Власов. Он обратился с письмом в прокуратуру с просьбой провести проверку и взять пробы воды для анализа. Власов предполагает, что ядовитые вещества могли попасть в протоку с одного из промышленных предприятий — выше по течению находятся ТЭЦ, завод имени Кузьмина и другие предприятия.

В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что вода, сбрасываемая ТЭЦ в протоку, проходит жёсткий контроль и не могла привести к отравлению рыбы.

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Дмитрий Здорников

ТЕГИ

рыбаотравление

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КОММЕНТАРИИ (3)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 20:22

Сам предпочитаю есть тунца, которого ловлю в море.

Фото пользователя
👑Король НГСа👑 (с богаткова)
13 июн 2019 в 20:22

Виновных найти и наказать.