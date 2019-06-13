«Это отравляющие вещества»: экологи рассказали, что могло убить рыбу в протоке Малая Затонская

Рыбу в протоке Малая Затонская отравили химические вещества — массовую гибель рыбы обнаружил житель Новосибирска.
Об этом корреспонденту НГС рассказал президент Фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов.
«Мы сегодня специально в Рыбнадзор запрос отвезли. Его приняли у нас. Обещал этот Михайлов (начальник отдела организации государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов. — Прим.ред.), мой тёзка, сообщить по результатам нам.
Говорят, что это какой-то сброс, отравляющие вещества. А какие, сказать не могут. Вот будут проводить проверку»,
— рассказал он.
Рыбу в реке обнаружил местный житель Юрий Власов. Он обратился с письмом в прокуратуру с просьбой провести проверку и взять пробы воды для анализа. Власов предполагает, что ядовитые вещества могли попасть в протоку с одного из промышленных предприятий — выше по течению находятся ТЭЦ, завод имени Кузьмина и другие предприятия.
В пресс-службе СГК корреспонденту НГС сообщили, что вода, сбрасываемая ТЭЦ в протоку, проходит жёсткий контроль и не могла привести к отравлению рыбы.