Вегетарианец избил бывшего одноклассника после ссоры из-за мяса

Происшествие, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 14 мая 2017 года на Немировича-Данченко. Согласно материалам уголовного дела, два бывших одноклассника встретились на улице и во время разговора один из них — будущий осуждённый — упомянул, что не ест мясо. Второй усомнился в том, что это правда, из-за слишком плотного телосложения собеседника, передали содержание разговора в прокуратуре района.

По версии обвинения, из-за этих слов бывшие одноклассники поссорились. Примерно через пять минут вегетарианец вместе с двумя людьми догнал оппонента возле дома № 153 на Немировича-Данченко, и началась потасовка. Во время стычки экс-одноклассник осуждённого пострадал. Это произошло после того, как один из участников драки двумя руками схватил его за руку, потянул её и совершил бросок через себя. Кроме того, нападавшие несколько раз ударили оппонента, в том числе по голове и лицу. Врачи обнаружили у пострадавшего вывих плечевого сустава и переломы костей носа.

По версии прокуратуры, к этим травмам привели в том числе и действия осуждённого, хотя он сам и на следствии, и в суде давал такие показания, из которых следует, что он вообще не участвовал в этой драке. Но показания пострадавшего и свидетелей оказались против него, пояснили в прокуратуре Кировского района.



Кировский районный суд Новосибирска вынес 31-летнему подсудимому обвинительный приговор по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

