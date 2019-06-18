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Криминал

Вегетарианец избил бывшего одноклассника после ссоры из-за мяса

У пострадавшего оказался сломан нос и вывихнут плечевой сустав

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Новосибирец получил условный срок за потасовку на Немировича-Данченко — в законную силу приговор ещё не вступил

Фото: коллаж Александра Ощепкова

В Новосибирске завершился суд над 31-летним жителем Кировского района, которого обвиняли избиении бывшего одноклассника.

«Потерпевший долго находился на лечении, восстанавливал здоровье», — рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

Происшествие, из-за которого новосибирец оказался на скамье подсудимых, случилось вечером 14 мая 2017 года на Немировича-Данченко. Согласно материалам уголовного дела, два бывших одноклассника встретились на улице и во время разговора один из них — будущий осуждённый — упомянул, что не ест мясо. Второй усомнился в том, что это правда, из-за слишком плотного телосложения собеседника, передали содержание разговора в прокуратуре района.

По версии обвинения, из-за этих слов бывшие одноклассники поссорились. Примерно через пять минут вегетарианец вместе с двумя людьми догнал оппонента возле дома № 153 на Немировича-Данченко, и началась потасовка. Во время стычки экс-одноклассник осуждённого пострадал. Это произошло после того, как один из участников драки двумя руками схватил его за руку, потянул её и совершил бросок через себя. Кроме того, нападавшие несколько раз ударили оппонента, в том числе по голове и лицу. Врачи обнаружили у пострадавшего вывих плечевого сустава и переломы костей носа. 

По версии прокуратуры, к этим травмам привели в том числе и действия осуждённого, хотя он сам и на следствии, и в суде давал такие показания, из которых следует, что он вообще не участвовал в этой драке. Но показания пострадавшего и свидетелей оказались против него, пояснили в прокуратуре Кировского района.

Кировский районный суд Новосибирска вынес 31-летнему подсудимому обвинительный приговор по п. «г» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

«Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — пояснили в прокуратуре Кировского района.

По её данным, в отдельные производства выделены уголовные дела в отношении ещё двух участников драки, которые избивали пострадавшего. Один из них сейчас находится в международном розыске, личность другого не установлена. 

Ранее НГС рассказывал, как в Барабинске трое мужчин избили депутата местного горсовета Сергея Яковлева

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судумышленное причинение вреда здоровью

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КОММЕНТАРИИ (49)

ненейка
18 июн 2019 в 18:58

Какой народ нетолерантный эти веганы, только свое сообщество признают.

Антон21м
18 июн 2019 в 19:00

Фигасе! Во веганы какие борзые!! Да, всё просто. От нехватки питательных веществ страдает в первую очередь мозг!! Лучше держаться от таких подальше.

Анна
18 июн 2019 в 19:06

а вы говорите, употребление мяса вызывает агрессию, вон как с огурцов раззадоривает, аж догоняли...