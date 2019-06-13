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Мой дом

Дома на Юбилейном остались без газа из-за перебоев с поставками

Жителям Калининского района отправили цистерну с газом

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Обслуживающая компания вовремя не получила поставку, из-за чего газ закончился

Фото: Александр Ощепков / НГС

Сегодня, 13 июня, девять домов на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска на целый день остались без газа — обслуживающая компания вовремя не получила поставку, и газ закончился. 

«Сегодня было отключение газа без уведомления о причинах по адресам улица Объединения 15, 19. Ближе к 12 часам появились объявления на подъездах, что необходимо обращаться по телефону [к оператору]. Диспетчер отвечает, что газ закончился и поступление ожидается сегодня ближе к вечеру. 

Но сейчас по телефону они даже на вечер не могут дать гарантии. Жильцы обеспокоены», 

— рассказала читательница НГС Надежда, живущая в одном из домов на Объединения.

Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Новосибирскоблгаз», которая обслуживает дома на улице Объединения, газ должны подать в дома до 21:00. 

«Аварийная туда выехала. Газ туда везут, цистерна идёт. Все слесаря туда направились. Сейчас они будут газ сливать, потом подключать групповую установку. Просто закончился газ — был перебой с поставкой газа. Не было информации, когда точно он будет», — уточнили в компании.

В «Новосибирскоблгазе» отказались объяснять причину, по которой начались перебои в поставке газа.

Проблемы с газом нашлись и у коммунальщиков Бердска — часть жителей Бердска останется без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг», обслуживающего теплом и водой дома города.

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КОММЕНТАРИИ (7)

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учите географию
13 июн 2019 в 17:48

Хорошо, что для Нска газ - экзотика. Сам по себе газ в МКД - дикость...

Король Газа
13 июн 2019 в 17:52

это первую нитку Северного потока испытывают, ваш газ в европах нужнее!)

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
13 июн 2019 в 17:32

Что за Деревня там? 21 век на дворе, люди газовые плиты дома держат.