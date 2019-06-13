Дома на Юбилейном остались без газа из-за перебоев с поставками

Сегодня, 13 июня, девять домов на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска на целый день остались без газа — обслуживающая компания вовремя не получила поставку, и газ закончился.

«Сегодня было отключение газа без уведомления о причинах по адресам улица Объединения 15, 19. Ближе к 12 часам появились объявления на подъездах, что необходимо обращаться по телефону [к оператору]. Диспетчер отвечает, что газ закончился и поступление ожидается сегодня ближе к вечеру.

Но сейчас по телефону они даже на вечер не могут дать гарантии. Жильцы обеспокоены»,