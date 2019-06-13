Дома на Юбилейном остались без газа из-за перебоев с поставками

Сегодня, 13 июня, девять домов на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска на целый день остались без газа — обслуживающая компания вовремя не получила поставку, и газ закончился.
«Сегодня было отключение газа без уведомления о причинах по адресам улица Объединения 15, 19. Ближе к 12 часам появились объявления на подъездах, что необходимо обращаться по телефону [к оператору]. Диспетчер отвечает, что газ закончился и поступление ожидается сегодня ближе к вечеру.
Но сейчас по телефону они даже на вечер не могут дать гарантии. Жильцы обеспокоены»,
— рассказала читательница НГС Надежда, живущая в одном из домов на Объединения.
Как пояснили корреспонденту НГС в компании «Новосибирскоблгаз», которая обслуживает дома на улице Объединения, газ должны подать в дома до 21:00.
«Аварийная туда выехала. Газ туда везут, цистерна идёт. Все слесаря туда направились. Сейчас они будут газ сливать, потом подключать групповую установку. Просто закончился газ — был перебой с поставкой газа. Не было информации, когда точно он будет», — уточнили в компании.
В «Новосибирскоблгазе» отказались объяснять причину, по которой начались перебои в поставке газа.
Проблемы с газом нашлись и у коммунальщиков Бердска — часть жителей Бердска останется без горячей воды и отопления из-за долгов «Комбината бытовых услуг», обслуживающего теплом и водой дома города.