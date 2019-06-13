Фейковый дорожный знак запретил проезд по улице c домами заслуженных учёных

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В мэрии сказали, что знак «Движение запрещено» поставили самовольно
Фото: Сергей Углицких
На улице Терешковой в новосибирском Академгородке появился знак «Движение запрещено» — его поставили на участке недалеко от гимназии № 3 и коттеджей заслуженных деятелей Сибирского отделения РАН. В мэрии Новосибирска сказали, что знак поставили самовольно.
Информация об установке знака «Движение запрещено» напротив здания на улице Терешкова, 12А появилась в группе Академгородка в социальной сети Facebook. Дальше по улице находится восемь двухэтажных коттеджей и школа.
Этот знак запрещает проезд всех автомобилей, кроме машин почтовой службы, автобусов и маршруток, машин инвалидов и тех, кто проживает или работает в зоне действия знака. За нарушение правил движения грозит штраф в 500 рублей.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, знак установили незаконно.
«Данный знак был самовольно установлен неизвестными лицами и демонтирован 12 июня силами городского центра организации дорожного движения», — пояснили в мэрии.