13 июня четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 8/10
usd 64.52
eur 73.04
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 8/10
usd 64.52
eur 73.04
Дороги и транспорт

Фейковый дорожный знак запретил проезд по улице c домами заслуженных учёных

В мэрии сообщили, что знак уже убрали, но кто его поставил, так и не выяснили

Поделиться

4 630
58 Обсудить

Все новости

Все новости

В мэрии сказали, что знак «Движение запрещено» поставили самовольно

Фото: Сергей Углицких

На улице Терешковой в новосибирском Академгородке появился знак «Движение запрещено» — его поставили на участке недалеко от гимназии № 3 и коттеджей заслуженных деятелей Сибирского отделения РАН. В мэрии Новосибирска сказали, что знак поставили самовольно.

Информация об установке знака «Движение запрещено» напротив здания на улице Терешкова, 12А появилась в группе Академгородка в социальной сети Facebook. Дальше по улице находится восемь двухэтажных коттеджей и школа.

Этот знак запрещает проезд всех автомобилей, кроме машин почтовой службы, автобусов и маршруток, машин инвалидов и тех, кто проживает или работает в зоне действия знака. За нарушение правил движения грозит штраф в 500 рублей.

Знак простоял до 12 июня. Его место отмечено на скриншоте красным знаком

Фото: 2gis.ru

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента НГС, знак установили незаконно. 

«Данный знак был самовольно установлен неизвестными лицами и демонтирован 12 июня силами городского центра организации дорожного движения», — пояснили в мэрии.

В середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о порядке выдачи парковочных разрешений для автовладельцев — теперь, чтобы парковаться на некоторых дорогах, сибирякам потребуется получить разрешение. Позднее выяснилось, что эти удостоверения смогут получать лишь чиновники.

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

проездавтомобильные знакиАкадемгородок

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (58)

kolosyan
13 июн 2019 в 16:43

Старый баян.
Инспектор ГИБДД обращается к своему начальнику:
- …у меня жена родила.
- Молодец, премию тебе выпишем.
- Да нет, вы не поняли, у меня сын родился!
- Хорошо, две премии…
- Ну вы совсем меня не поняли, у меня, второй сын!!!
- Ладно, возьми знак "40" и поставь где захочешь!

А вдруг? ))

Гость
13 июн 2019 в 16:36

За такое нужно наказывать и серьёзно! В городе бардак и грязь! Очередной дождь чуть чуть спасёт беспредел локтя!

Фото пользователя
Татьяна Маррина
13 июн 2019 в 16:34

Мэрия должна знать все что творится в городе, а они из СМИ это узнают. Крайних ни когда не найти, красота.