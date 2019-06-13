Магазин «Пятерочка» на Широкой решили снести. Выяснилось, что его построили без разрешений

На улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска построили одноэтажное здание и открыли в нём магазин «Пятёрочка» — в мэрии сообщают, что здание построили без разрешений и его надо сносить.
Нарушения при стройке дома на Широкой, 129, корпус 1 обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.
«Я обратил внимание, что магазин построен на участке, который меньше, чем можно строить [такие объекты]. Минимально там 1000 кв. м можно строить, а "Пятёрочка" стоит на участке 600 с чем-то квадратных метров. Интересно, как они, не проходя публичных слушаний, согласовали это строительство? И выяснилось, что разрешения [на строительство] никакого не выдавалось — я сделал запрос в мэрию», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.
Площадь участка, на котором построено здание с магазином, по данным Публичной кадастровой карты, составляет 602 кв. м. Его кадастровая стоимость — более 4,1 миллиона рублей. По данным Рязанцева, магазин здесь появился примерно 2 года назад.
В ответе мэрии, который получил Рязанцев (документ есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), сказано, что
разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию какого-либо объекта капитального строительства на этом участке не выдавали.
Нарушение выявили ещё в 2017 году, пояснили в мэрии — о нём уже сообщили в инспекцию Госстройнадзора Новосибирской области и прокуратуру Ленинского района.
В компании X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятёрочка», в ответ на вопросы корреспондента НГС отметили, что со стороны компании никаких нарушений по этому объекту нет — помещение взято в аренду.
«Магазин располагается в здании по данному адресу на основании договора аренды. Собственником были предоставлены все правоустанавливающие документы на объект недвижимости», — сообщили в отделе по связям с общественностью компании X5 Retail Group.
Однако в мэрии считают, что здание надо снести.
«По факту самовольной эксплуатации управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии направлено письмо в адрес инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области о привлечении к административной ответственности застройщика, а также направлении материалов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска, для рассмотрения вопроса о сносе самовольной постройки», — сообщили Михаилу Рязанцеву в официальном письме из мэрии Новосибирска (копия есть в распоряжении НГС. — Прим.ред.).
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, кому принадлежит участок и здание на нём. На момент публикации ответ на запрос ещё не пришёл.
В середине мая 2019 года НГС рассказал о нескольких зданиях, расположенных в Ленинском районе, назначение которых изначально было совсем иным, чем на самом деле. Читателям предлагалось угадать, что в том или ином месте планировалось возвести по документам.