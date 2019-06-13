13 июня четверг
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 8/10
usd 64.52
eur 73.04
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 8/10
usd 64.52
eur 73.04
Город
Проблема

Магазин «Пятерочка» на Широкой решили снести. Выяснилось, что его построили без разрешений

Это выяснили еще в 2017 году — здание до сих пор стоит без официальных документов

Поделиться

3 471
50 Обсудить

Все новости

Все новости

В мэрии Новосибирска утверждают, что здание с магазином «Пятёрочка» возведено незаконно и должно быть снесено

Фото: Михаил Рязанцев

На улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска построили одноэтажное здание и открыли в нём магазин «Пятёрочка» — в мэрии сообщают, что здание построили без разрешений и его надо сносить. 

Нарушения при стройке дома на Широкой, 129, корпус 1 обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

«Я обратил внимание, что магазин построен на участке, который меньше, чем можно строить [такие объекты]. Минимально там 1000 кв. м можно строить, а "Пятёрочка" стоит на участке 600 с чем-то квадратных метров. Интересно, как они, не проходя публичных слушаний, согласовали это строительство? И выяснилось, что разрешения [на строительство] никакого не выдавалось — я сделал запрос в мэрию», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.

Площадь участка, на котором построено здание с магазином, по данным Публичной кадастровой карты, составляет 602 кв. м. Его кадастровая стоимость — более 4,1 миллиона рублей. По данным Рязанцева, магазин здесь появился примерно 2 года назад.

В ответе мэрии, который получил Рязанцев (документ есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), сказано, что 

разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию какого-либо объекта капитального строительства на этом участке не выдавали. 

Нарушение выявили ещё в 2017 году, пояснили в мэрии — о нём уже сообщили в инспекцию Госстройнадзора Новосибирской области и прокуратуру Ленинского района.

В компании X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятёрочка», в ответ на вопросы корреспондента НГС отметили, что со стороны компании никаких нарушений по этому объекту нет — помещение взято в аренду.

«Магазин располагается в здании по данному адресу на основании договора аренды. Собственником были предоставлены все правоустанавливающие документы на объект недвижимости», — сообщили в отделе по связям с общественностью компании X5 Retail Group.

Однако в мэрии считают, что здание надо снести.

«По факту самовольной эксплуатации управлением архитектурно-строительной инспекции мэрии направлено письмо в адрес инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области о привлечении к административной ответственности застройщика, а также направлении материалов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибирска, для рассмотрения вопроса о сносе самовольной постройки», — сообщили Михаилу Рязанцеву в официальном письме из мэрии Новосибирска (копия есть в распоряжении НГС. — Прим.ред.). 

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой уточнить, кому принадлежит участок и здание на нём. На момент публикации ответ на запрос ещё не пришёл.

В середине мая 2019 года НГС рассказал о нескольких зданиях, расположенных в Ленинском районе, назначение которых изначально было совсем иным, чем на самом деле. Читателям предлагалось угадать, что в том или ином месте планировалось возвести по документам.

По теме

ТЕКСТ

Илья Калинин

ТЕГИ

застройканезаконное строительство

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (50)

Игорь
13 июн 2019 в 17:09

Как всегда, документы в порядку, и мэрия не причем.

Фото пользователя
Майорка
13 июн 2019 в 17:10

Мистика однако. Здание незаконно построенг, пару лет работает там магазин и ни кто не закрыл. Не поверю ни одной отмазке.

Тима
13 июн 2019 в 17:10

А почему городские власти опять бездействуют?! Представляю каким куском пирога с ними поделилась пятёрочка!