Магазин «Пятерочка» на Широкой решили снести. Выяснилось, что его построили без разрешений

В мэрии Новосибирска утверждают, что здание с магазином «Пятёрочка» возведено незаконно и должно быть снесено

На улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска построили одноэтажное здание и открыли в нём магазин «Пятёрочка» — в мэрии сообщают, что здание построили без разрешений и его надо сносить. Нарушения при стройке дома на Широкой, 129, корпус 1 обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

«Я обратил внимание, что магазин построен на участке, который меньше, чем можно строить [такие объекты]. Минимально там 1000 кв. м можно строить, а "Пятёрочка" стоит на участке 600 с чем-то квадратных метров. Интересно, как они, не проходя публичных слушаний, согласовали это строительство? И выяснилось, что разрешения [на строительство] никакого не выдавалось — я сделал запрос в мэрию», — рассказал корреспонденту НГС Михаил Рязанцев.



Площадь участка, на котором построено здание с магазином, по данным Публичной кадастровой карты, составляет 602 кв. м. Его кадастровая стоимость — более 4,1 миллиона рублей. По данным Рязанцева, магазин здесь появился примерно 2 года назад.

В ответе мэрии, который получил Рязанцев (документ есть в распоряжении редакции НГС. — Прим. ред.), сказано, что разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию какого-либо объекта капитального строительства на этом участке не выдавали. Нарушение выявили ещё в 2017 году, пояснили в мэрии — о нём уже сообщили в инспекцию Госстройнадзора Новосибирской области и прокуратуру Ленинского района.

В компании X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Пятёрочка», в ответ на вопросы корреспондента НГС отметили, что со стороны компании никаких нарушений по этому объекту нет — помещение взято в аренду.

«Магазин располагается в здании по данному адресу на основании договора аренды. Собственником были предоставлены все правоустанавливающие документы на объект недвижимости», — сообщили в отделе по связям с общественностью компании X5 Retail Group.

