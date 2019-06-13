Пассажира сняли с рейса до Новосибирска за пьяный дебош

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, вылетавшего из Владивостока в Новосибирск, — нарушителя сняли с рейса транспортные полицейские.
Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
По её данным, в среду, 12 июня, в дежурную часть полиции во владивостокском аэропорту поступило сообщение о дебоше на борту самолёта, который готовился вылететь в Новосибирск.
«32-летний житель Приморского края, находясь на борту воздушного судна, высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса, и выражался грубой нецензурной бранью», — описали ситуацию в транспортной полиции.
Из-за этого вылет самолёта пришлось отложить.
«По пути к взлётной полосе командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса», — пояснили в УТ МВД по ДФО.
В полиции добавили, что проходить медицинское освидетельствование пассажир отказался. Полицейские составили на него протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
Ранее суд взял под стражу авиадебошира Максима Пашнина, который 14 мая устроил драку с экипажем во время посадки на борт самолёта Новосибирск — Москва.