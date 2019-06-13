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Происшествия

Пассажира сняли с рейса до Новосибирска за пьяный дебош

Перед вылетом из Владивостока дебошир матерился и угрожал расправой экипажу

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Полицейские составили на пассажира протокол за появление в общественном месте пьяным

Фото: дфоут.мвд.рф

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, вылетавшего из Владивостока в Новосибирск, — нарушителя сняли с рейса транспортные полицейские.

Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По её данным, в среду, 12 июня, в дежурную часть полиции во владивостокском аэропорту поступило сообщение о дебоше на борту самолёта, который готовился вылететь в Новосибирск.

«32-летний житель Приморского края, находясь на борту воздушного судна, высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса, и выражался грубой нецензурной бранью», — описали ситуацию в транспортной полиции.

Из-за этого вылет самолёта пришлось отложить.

«По пути к взлётной полосе командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса», — пояснили в УТ МВД по ДФО.

В полиции добавили, что проходить медицинское освидетельствование пассажир отказался. Полицейские составили на него протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Ранее суд взял под стражу авиадебошира Максима Пашнина, который 14 мая устроил драку с экипажем во время посадки на борт самолёта Новосибирск — Москва.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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Директор Завода (Ржака)
13 июн 2019 в 16:11

Повезло этому дебоширу, что я этим рейсом не летел. Быстро бы у меня оформился связанным на полу.

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
13 июн 2019 в 16:37

Владивосток.....
Там много таких.
Хорошо, что не долетел.

Интересно, а зачем жители Владивостока в Новосибирск перебираются?!

Алекс 54
13 июн 2019 в 16:11

Выражался грубой, нецензурной бранью! А что бывает ласковая нецензурная брань?