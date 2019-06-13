Пассажира сняли с рейса до Новосибирска за пьяный дебош

Пассажир устроил дебош на борту самолёта, вылетавшего из Владивостока в Новосибирск, — нарушителя сняли с рейса транспортные полицейские.



Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.



По её данным, в среду, 12 июня, в дежурную часть полиции во владивостокском аэропорту поступило сообщение о дебоше на борту самолёта, который готовился вылететь в Новосибирск.



«32-летний житель Приморского края, находясь на борту воздушного судна, высказывал намерения физической расправы в отношении членов экипажа судна, а также других пассажиров рейса, и выражался грубой нецензурной бранью», — описали ситуацию в транспортной полиции.

