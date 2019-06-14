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Лето

РЖД запускает пляжные электрички на летние выходные

Они начнут курсировать уже в ближайшие выходные

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На маршруте у электричек будет станция Обское море

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

По субботам и воскресеньям с вокзала Новосибирск-Главный начнут отправляться дополнительные электрички до Искитима — они будут проходить через станцию у пляжей на Обском водохранилище.

«Два дополнительных пригородных поезда к местам массового отдыха начнут курсировать в Новосибирском регионе ЗСЖД с 15 июня», — сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Таким образом, на южном направлении в выходные дни появятся следующие электрички:

  • № 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 11:02, прибытие на станцию Искитим — в 12:27;
  • № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим — в 15:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 17:13.

Несмотря на то что электрички отправятся в рейсы уже в эти выходные, погода вряд ли позволит новосибирцам погреться на пляжах: в городе пройдут дожди с грозами.

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КОММЕНТАРИИ (6)

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Ржака
14 июн 2019 в 13:03

Буду ходить по пляжам и выписывать лещи всем кто не будет убирать за собой мусор... А также запрещать пить спиртное... Так-же вход для яжематерей будет запрещен...

cjdf
14 июн 2019 в 13:02

Ну да, при плюс 15 загорать и купаться- самое оно. Думаю, в электричках мест на всех желающих не хватит.

Точняк
14 июн 2019 в 13:20

Очень удобная электричка для Пашки Короля из Плотниково...
Дошел пехом до Восточной или Геодезической, доехал до Разьзда Иня, пересел на эту электричку и он на море.....
Правда один нюанс- хватит ли тролличьего гонорара на эту поездку? Или он по справке из школы???