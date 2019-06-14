РЖД запускает пляжные электрички на летние выходные

По субботам и воскресеньям с вокзала Новосибирск-Главный начнут отправляться дополнительные электрички до Искитима — они будут проходить через станцию у пляжей на Обском водохранилище.

«Два дополнительных пригородных поезда к местам массового отдыха начнут курсировать в Новосибирском регионе ЗСЖД с 15 июня», — сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

Таким образом, на южном направлении в выходные дни появятся следующие электрички:

№ 6653 Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 11:02, прибытие на станцию Искитим — в 12:27;

Новосибирск — Искитим, отправление со станции Новосибирск-Главный — в 11:02, прибытие на станцию Искитим — в 12:27; № 6656 Искитим — Новосибирск, отправление со станции Искитим — в 15:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный — в 17:13.

Несмотря на то что электрички отправятся в рейсы уже в эти выходные, погода вряд ли позволит новосибирцам погреться на пляжах: в городе пройдут дожди с грозами.

