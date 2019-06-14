Новосибирца отправили в колонию строгого режима за гибель футбольного болельщика из Красноярска

«Афанасьев В.П. признан виновным в том, что 18 ноября 2017 года, находясь на участке местности у дома № 31 по улице Северной города Новосибирска, <...> повалил Самышкина на землю, где с силой нанёс множественные (не менее четырех) ударов кулаками рук в жизненно важный орган — голову Самышкина Э.А., а также множественные (не менее двух) удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов — по туловищу Самышкина Э.А. <...> В результате умышленных преступных действий Афанасьева В.П. смерть Самышкина Э.А. наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится на сайте суда.

Суд вынес Виктору Афанасьеву обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Осуждённый получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу он останется в СИЗО, передали в суде.

Болельщик «Енисея» Эдуард Самышкин погиб во время драки футбольных фанатов. Сама история конфликта началась за два месяца до гибели болельщика: тогда на выездном матче ФК «Енисей» в Томске группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами и во время стычки отобрала у них флаги и баннеры. В ноябре красноярцы приехали в Новосибирск, чтобы обсудить возврат баннеров.

«Новосибирцы несколько раз переносили место встречи, в итоге выбрали какое-то спортивное сооружение. Мы чуем что-то неладное, новосибирцы утверждают, что всё хорошо, жмут руки после окончания игры, говорят: "Какие парни молодцы, что приехали — мы вас так долго ждали". И тут из-за их спин вылетают человек 20 спортсменов, жесткое добивание идёт. И новосибирцы, которые жали руки, говорят: "Что, черти, думали, мы с вами какие-то дела будем решать?"» — рассказывал ранее корреспонденту НГС один из болельщиков ФК «Енисей».

