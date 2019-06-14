Новосибирца отправили в колонию строгого режима за гибель футбольного болельщика из Красноярска

В Новосибирске завершился суд по уголовному делу о драке, в которой погиб болельщик красноярского футбольного клуба «Енисей» Эдуард Самышкин.
Заельцовский районный суд признал виновным в его гибели участника драки Виктора Афанасьева.
«Афанасьев В.П. признан виновным в том, что 18 ноября 2017 года, находясь на участке местности у дома № 31 по улице Северной города Новосибирска, <...> повалил Самышкина на землю, где с силой нанёс множественные (не менее четырех) ударов кулаками рук в жизненно важный орган — голову Самышкина Э.А., а также множественные (не менее двух) удары руками и ногами в область расположения жизненно важных органов — по туловищу Самышкина Э.А. <...> В результате умышленных преступных действий Афанасьева В.П. смерть Самышкина Э.А. наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — говорится на сайте суда.
Суд вынес Виктору Афанасьеву обвинительный приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Осуждённый получил 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. До вступления приговора в законную силу он останется в СИЗО, передали в суде.
Болельщик «Енисея» Эдуард Самышкин погиб во время драки футбольных фанатов. Сама история конфликта началась за два месяца до гибели болельщика: тогда на выездном матче ФК «Енисей» в Томске группа новосибирских фанатов на загородной трассе остановила два автобуса с красноярцами и во время стычки отобрала у них флаги и баннеры. В ноябре красноярцы приехали в Новосибирск, чтобы обсудить возврат баннеров.
«Новосибирцы несколько раз переносили место встречи, в итоге выбрали какое-то спортивное сооружение. Мы чуем что-то неладное, новосибирцы утверждают, что всё хорошо, жмут руки после окончания игры, говорят: "Какие парни молодцы, что приехали — мы вас так долго ждали". И тут из-за их спин вылетают человек 20 спортсменов, жесткое добивание идёт. И новосибирцы, которые жали руки, говорят: "Что, черти, думали, мы с вами какие-то дела будем решать?"» — рассказывал ранее корреспонденту НГС один из болельщиков ФК «Енисей».
Эдуарду Самышкину было 30 лет. В Следственном комитете ранее сообщали о том, что тело погибшего было обнаружено 18 ноября 2017 года около 23:00 на улице Северной. А в начале декабря полицейские объявили о задержании подозреваемого в гибели Эдуарда Самышкина.
«Полстраны за ним пробежали. Стала поступать информация, где подозреваемый может находиться, что он уехал из Новосибирска. Установили, что он снимает квартиру в Нижнем Новгороде, выехали туда, точно выяснили, что за квартира, где находится. Но к моменту появления сотрудников полиции он уже эту квартиру покинул, съехал. Дальше подключились транспортные полицейские, было установлено, что он движется в поезде. И совместно с оперативниками уголовного розыска Кировской области и транспортными полицейскими Нижегородской области его и задержали», — рассказывали тогда в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Позже Виктора Афанасьева отдали под суд.
Как пояснила корреспонденту НГС помощник прокурора Заельцовского района Нина Лисицына, гособвинение требовало для подсудимого 13 лет лишения свободы, защита настаивала на его оправдании. Свою вину новосибирец категорически отрицал. Он пояснял, что действительно принимал участие в драке футбольных фанатов на школьном стадионе, но Эдуарда Самышкина не бил и не знает точно, кто именно нанёс ему смертельные удары, передала позицию подсудимого гособвинитель.