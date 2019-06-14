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Дороги и транспорт

До новосибирских кладбищ запустят дополнительные автобусы

Автобусы и маршрутки будут ходить до Заельцовского и Гусинобродского кладбищ

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Дополнительные автобусы будут ходить до Заельцовского кладбища, маршрутки — до Гусинобродского

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирске пустят дополнительные автобусы и маршрутные такси к родительской субботе, 15 июня, и празднованию Святой Троицы, 16 июня.

Пять автобусов будут ходить по маршруту «Площадь Калинина» — Заельцовское кладбище, а пять маршрутных такси — от станции метро «Октябрьская» до Гусинобродского кладбища», сообщили в пресс-центре Новосибирска. 

«Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами. Кроме того, будет обеспечен 100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Мэрия Новосибирска запускала дополнительный транспорт до городских кладбищ 7 мая, на Радоницу.

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КОММЕНТАРИИ (5)

воп
14 июн 2019 в 09:05

16-го тоже день на кладбище можно идти, а то 15-го работаю?

Адик
14 июн 2019 в 09:04

После троицы можно резать березу на веники!