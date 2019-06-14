До новосибирских кладбищ запустят дополнительные автобусы

В Новосибирске пустят дополнительные автобусы и маршрутные такси к родительской субботе, 15 июня, и празднованию Святой Троицы, 16 июня.

Пять автобусов будут ходить по маршруту «Площадь Калинина» — Заельцовское кладбище, а пять маршрутных такси — от станции метро «Октябрьская» до Гусинобродского кладбища», сообщили в пресс-центре Новосибирска.

«Выделенный на указанные маршруты подвижной состав будет оборудован трафаретами. Кроме того, будет обеспечен 100%-ный выпуск подвижного состава на маршрутах, проходящих вблизи кладбищ», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

