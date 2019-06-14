Дача отменяется: в Новосибирск пришла прохладная погода с дождями

Точняк 14 июн 2019 в 08:16

Интересно, а кто решил, что дача отменяется???

Я даже не про дачников которые там живут( и я в том числе)...

Я про тех, кто ездит просто отдыхать на выходные...

Те кто ездит отдыхать, у них дача сделана чисто для отдыха...

Домик, баня,беседка, зона барбекю и шашлыка.И многие из них сегодня приедут...

У меня соседи приезжают каждый день, после работы...

Топят баньку и отдыхают..

А утром часов в шесть едут на работу......

А уж выходной для них, это отдых по полной......

Тут и банька и шашлык и пиво.....