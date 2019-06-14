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Лето

Дача отменяется: в Новосибирск пришла прохладная погода с дождями

Дожди будут идти три дня подряд

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Синоптики прогнозируют дожди до начала следующей недели 

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — предстоящие выходные, 15 и 16 июня, будут дождливыми.

В области произошёл переход от аномально тёплой погоды к влажной погоде из-за прохождения холодных фронтов.

«Мы полагаем, что в ближайшие дни с этими фронтами будем видеть распространение неблагоприятных погодных явлений — гроз, шквалистых порывов ветра на большей части нашей территории. Возможен град, температура будет понижаться», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём, 14 июня, в Новосибирске ожидается +20...+22 градуса.

В ночь на 15 июня будет +10...+12 градусов, а днём +17...+19 градусов. В ночь на воскресенье, 16 июня, ожидается +9...+11 градусов, днём +16...+18 градусов. 

Предупреждение о неблагоприятной погоде синоптики объявили ещё накануне, 13 июня.

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КОММЕНТАРИИ (30)

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elka
14 июн 2019 в 07:39

Эх, как приближаются выходные так погода преподносит сюрпризы.Раз на дачи «нельзя « по погодным явлениям типа нечего там делать, (хотя для хозяйственника всегда найдётся работа в любую погоду) то ТЦ будут «оккупированы» под завязку, зато трафик для продавцов зашкалит. Всем,лёгкой и приятной пятницы

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
14 июн 2019 в 07:56

".....Дача отменяется...."

Дача - это круглогодичный процесс и круглогодичный образ жизни.
Она не может быть отменена.

Те, для кого дача - это "мангал, пиво, шашлык"....Это не дачники.
Это бездельники
Не будет их, и очень хорошо
.

Точняк
14 июн 2019 в 08:16

Интересно, а кто решил, что дача отменяется???
Я даже не про дачников которые там живут( и я в том числе)...
Я про тех, кто ездит просто отдыхать на выходные...
Те кто ездит отдыхать, у них дача сделана чисто для отдыха...
Домик, баня,беседка, зона барбекю и шашлыка.И многие из них сегодня приедут...
У меня соседи приезжают каждый день, после работы...
Топят баньку и отдыхают..
А утром часов в шесть едут на работу......
А уж выходной для них, это отдых по полной......
Тут и банька и шашлык и пиво.....