Дача отменяется: в Новосибирск пришла прохладная погода с дождями

Новосибирские синоптики составили прогноз на ближайшие дни — предстоящие выходные, 15 и 16 июня, будут дождливыми.
В области произошёл переход от аномально тёплой погоды к влажной погоде из-за прохождения холодных фронтов.
«Мы полагаем, что в ближайшие дни с этими фронтами будем видеть распространение неблагоприятных погодных явлений — гроз, шквалистых порывов ветра на большей части нашей территории. Возможен град, температура будет понижаться», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
По информации Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём, 14 июня, в Новосибирске ожидается +20...+22 градуса.
В ночь на 15 июня будет +10...+12 градусов, а днём +17...+19 градусов. В ночь на воскресенье, 16 июня, ожидается +9...+11 градусов, днём +16...+18 градусов.
Предупреждение о неблагоприятной погоде синоптики объявили ещё накануне, 13 июня.