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Дороги и транспорт
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В новосибирском метро появятся надписи на английском языке

Новые правила работы метрополитена начнут работать через год

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Информация на английском языке появится в метро в следующем году

Фото: Из архива НГС

В новосибирском метрополитене появятся указатели на английском языке — это один из пунктов новых правил, которые начнут действовать с июля 2020 года.

Проект постановления правительства Новосибирской области «Об утверждении правил пользования Новосибирским метрополитеном» опубликован 4 июня на ресурсе «Электронная демократия Новосибирской области». Документ, разработанный областным министерством транспорта, находится в статусе обсуждения.

Один из пунктов новых правил вводится с 1 июля 2020 года. В нём говорится, что часть информации для пассажиров будет дублироваться на английском языке. В том числе указатели выходов из метро, названия остановок, маршруты общественного транспорта. В новосибирском метрополитене отметили, что новые правила вводятся по всей стране. Будут ли другие принципиальные изменения в правилах для пассажиров, на момент публикации в новосибирском метрополитене уточнить не смогли. 

В 2016 году в новосибирском метро повесили карты для туристов с надписями на английском и китайском языках. На картах изобразили городские достопримечательности, расположенные неподалёку от станций. 

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новосибирское метротранспорт

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КОММЕНТАРИИ (19)

Фрикаделька с джемом
13 июн 2019 в 14:49

Я уже вижу текст: Novosibirskoe metro, stantsiya zaeltsovskaya.

Suslovski
13 июн 2019 в 14:56

На англ. - у нас таких туристов нет, вот на узбекском или таджикском было полезнее.

Антон_Долин-Маньжурский
13 июн 2019 в 14:54

Для китайцев ещё иероглифы добавьте...