В новосибирском метро появятся надписи на английском языке

В новосибирском метрополитене появятся указатели на английском языке — это один из пунктов новых правил, которые начнут действовать с июля 2020 года.



Проект постановления правительства Новосибирской области «Об утверждении правил пользования Новосибирским метрополитеном» опубликован 4 июня на ресурсе «Электронная демократия Новосибирской области». Документ, разработанный областным министерством транспорта, находится в статусе обсуждения.



Один из пунктов новых правил вводится с 1 июля 2020 года. В нём говорится, что часть информации для пассажиров будет дублироваться на английском языке. В том числе указатели выходов из метро, названия остановок, маршруты общественного транспорта. В новосибирском метрополитене отметили, что новые правила вводятся по всей стране. Будут ли другие принципиальные изменения в правилах для пассажиров, на момент публикации в новосибирском метрополитене уточнить не смогли.