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Криминал

Сибирячка продала арестованный приставами Subaru за 350 тысяч и получила судимость

Суд отправил девушку на обязательные работы

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Девушка пыталась обжаловать приговор, но наказание осталось неизменным 

Фото: Татьяна Фатеева / НГС

В Новосибирске завершился суд по делу о незаконной продаже Subaru Impreza.

Об этом корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Кировского района города.

Преступление, из-за которого 26–летняя девушка оказалась на скамье подсудимых, произошло в конце 2017 года. Согласно материалам уголовного дела, сибирячка была ответчиком по гражданскому делу, и в обеспечение иска Кировский суд Новосибирска решил наложить арест на принадлежащую ей машину — Subaru Impreza 2006 года выпуска оценочной стоимостью 350 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.

По информации прокуратуры, в октябре 2017 года приставы арестовали машину, но оставили её владелице на хранение. Таким образом, хозяйка по-прежнему могла водить свой автомобиль, но не имела права им распоряжаться. Тем не менее, согласно материалам дела, девушка нарушила этот запрет: в декабре она заключила договор купли-продажи машины с собственной матерью. На основании этого договора мать обратилась в ГИБДД, чтобы зарегистрировать смену собственника.

В итоге девушка пошла под суд по обвинению в «отчуждении имущества, подвергнутого аресту» (ч. 1 ст. 312 УК РФ), сообщили в прокуратуре Кировского района.

По данным районной прокуратуры, проблемы с законом у сибирячки возникли впервые, свою вину она признала и дала объяснения, которые расцениваются как явка с повинной. В апреле 2019 года мировой судья рассмотрел её дело в особом порядке и вынес обвинительный приговор.

«Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов», — уточнили в прокуратуре.

Осуждённая не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Как пояснили в прокуратуре района, девушка посчитала, что суд должен был освободить её от наказания «в связи с деятельным раскаянием».

На этой неделе жалобу осуждённой рассмотрел Кировский районный суд.

«Суд <…> пришёл к выводу о том, что назначенное наказание является справедливым и оснований для удовлетворения доводов жалобы осуждённой не имеется», — передали в прокуратуре Кировского района.

Таким образом, приговор остался прежним и после рассмотрения апелляции вступил в законную силу.

Ранее НГС рассказывал о том, как пристав выследил «Мерседес» должника на сайте объявлений и притворился покупателем, чтобы арестовать машину.

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Ольга Хмелевская

ТЕГИ

судебные приставысудобязательные работы

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КОММЕНТАРИИ (16)

Фрикаделька с джемом
13 июн 2019 в 14:40

Вот такие они девушки новосибирска: татушки, курят, венерические болезни, судимость, мошеничество, старая машина в кредит, вину не признают ни прикаких обстоятельствах. Ну и зачем с такими встречаться? Отказываться от поедания мороженок и страдать в тренажОрном зале ради кубиков преса?

Ирчегг
13 июн 2019 в 14:39

Как-то тупо вышло, не? )

Vladimir
13 июн 2019 в 14:45

26 лет и уже в долгах по самые уши. Куда катится этот мир.