Сибирячка продала арестованный приставами Subaru за 350 тысяч и получила судимость

В Новосибирске завершился суд по делу о незаконной продаже Subaru Impreza. Об этом корреспонденту НГС рассказали в прокуратуре Кировского района города. Преступление, из-за которого 26–летняя девушка оказалась на скамье подсудимых, произошло в конце 2017 года. Согласно материалам уголовного дела, сибирячка была ответчиком по гражданскому делу, и в обеспечение иска Кировский суд Новосибирска решил наложить арест на принадлежащую ей машину — Subaru Impreza 2006 года выпуска оценочной стоимостью 350 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре. По информации прокуратуры, в октябре 2017 года приставы арестовали машину, но оставили её владелице на хранение. Таким образом, хозяйка по-прежнему могла водить свой автомобиль, но не имела права им распоряжаться. Тем не менее, согласно материалам дела, девушка нарушила этот запрет: в декабре она заключила договор купли-продажи машины с собственной матерью. На основании этого договора мать обратилась в ГИБДД, чтобы зарегистрировать смену собственника.

В итоге девушка пошла под суд по обвинению в «отчуждении имущества, подвергнутого аресту» (ч. 1 ст. 312 УК РФ), сообщили в прокуратуре Кировского района.



По данным районной прокуратуры, проблемы с законом у сибирячки возникли впервые, свою вину она признала и дала объяснения, которые расцениваются как явка с повинной. В апреле 2019 года мировой судья рассмотрел её дело в особом порядке и вынес обвинительный приговор.



«Назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов», — уточнили в прокуратуре.



Осуждённая не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу. Как пояснили в прокуратуре района, девушка посчитала, что суд должен был освободить её от наказания «в связи с деятельным раскаянием».



На этой неделе жалобу осуждённой рассмотрел Кировский районный суд.



«Суд <…> пришёл к выводу о том, что назначенное наказание является справедливым и оснований для удовлетворения доводов жалобы осуждённой не имеется», — передали в прокуратуре Кировского района.



Таким образом, приговор остался прежним и после рассмотрения апелляции вступил в законную силу.

