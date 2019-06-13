В Новосибирске закрылся один из крупнейших кинотеатров

Сегодня, 13 июня, кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» оказался закрыт — об этом администрация кинотеатра сообщила на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram.
Работы корреспонденту НГС подтвердила управляющая кинотеатром Елена Дмитриева, уточнив, что они касаются оборудования.
«Сегодня мы точно на технические работы закрыты. Как долго это будет, я не могу сказать», — коротко сообщила она.
По данным базы «Контур.Фокус», новосибирский филиал сети «Люксор» — компания «Аврора-Н» — на 40% принадлежит Эльчину Сафарову, оставшаяся доля поровну разделена между двумя кипрскими компаниями: «Спрадлин Лимитед» и «Клейнер Лимитед». Все доли находятся под обременением до полного выполнения обязательств по договору займа с ещё одной зарегистрированной на Кипре компанией — «Самаре Лимитед». По данным материалов Арбитражного суда, сейчас рассматривается иск «Самаре Лимитед» к кинотеатру на сумму более 155 миллионов рублей. Кроме того, по информации ФНС, с 31 мая операции по счетам компании приостановлены.