В Новосибирске закрылся один из крупнейших кинотеатров

Сегодня, 13 июня, кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» оказался закрыт — об этом администрация кинотеатра сообщила на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram.



Работы корреспонденту НГС подтвердила управляющая кинотеатром Елена Дмитриева, уточнив, что они касаются оборудования.



«Сегодня мы точно на технические работы закрыты. Как долго это будет, я не могу сказать», — коротко сообщила она.

