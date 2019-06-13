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В Новосибирске закрылся один из крупнейших кинотеатров

Когда «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» заработает снова, администрация не говорит

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Кинотеатр работает в Новосибирске с ноября 2015 года

Фото: архив НГС

Сегодня, 13 июня, кинотеатр «Люксор» в ТРЦ «Галерея Новосибирск» оказался закрыт — об этом администрация кинотеатра сообщила на своих страницах «ВКонтакте» и Instagram.

Работы корреспонденту НГС подтвердила управляющая кинотеатром Елена Дмитриева, уточнив, что они касаются оборудования.

«Сегодня мы точно на технические работы закрыты. Как долго это будет, я не могу сказать», — коротко сообщила она.

Кинотеатр сети работает в Новосибирске с 2015 года. Он состоит из 10 залов и рассчитан на 1600 зрителей. В 2017 году здесь за месяц до всероссийской премьеры показали скандальный фильм Алексея Учителя «Матильда»: из-за большого интереса к фильму его показали одновременно сразу в четырёх залах.

По данным базы «Контур.Фокус», новосибирский филиал сети «Люксор» — компания «Аврора-Н» — на 40% принадлежит Эльчину Сафарову, оставшаяся доля поровну разделена между двумя кипрскими компаниями: «Спрадлин Лимитед» и «Клейнер Лимитед». Все доли находятся под обременением до полного выполнения обязательств по договору займа с ещё одной зарегистрированной на Кипре компанией — «Самаре Лимитед». По данным материалов Арбитражного суда, сейчас рассматривается иск «Самаре Лимитед» к кинотеатру на сумму более 155 миллионов рублей. Кроме того, по информации ФНС, с 31 мая операции по счетам компании приостановлены.

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КОММЕНТАРИИ (9)

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Голос России
13 июн 2019 в 12:55

Давно пора закрывать эти кинотеатры.
Из репертуара - один голливуд и прочая пошлятина. А где Наши Фильмы?

ЫЫЫ
13 июн 2019 в 12:59

Скоро Россию закроют. На висячий замок.

Честный
13 июн 2019 в 12:55

Какой смысл ходить в кинотеатр.. уж лучше чуть добавить и сходить в театр, где живая игра, эмоции.