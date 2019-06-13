В Новосибирске зафиксировали всплеск изнасилований

В Новосибирской области выросло количество преступлений против половой неприкосновенности — изнасилования стали фиксировать в три раза чаще, чем в прошлом году.

Такие данные опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на областное управление МВД России. Согласно статистике, всего за пять месяцев этого года в области зарегистрировали 20,7 тысячи преступлений, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего, по подсчётам статистиков, увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилование — в три раза до 107 преступлений.