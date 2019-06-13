В Новосибирске зафиксировали всплеск изнасилований

В Новосибирской области выросло количество преступлений против половой неприкосновенности — изнасилования стали фиксировать в три раза чаще, чем в прошлом году.
Такие данные опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на областное управление МВД России. Согласно статистике, всего за пять месяцев этого года в области зарегистрировали 20,7 тысячи преступлений, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.
Больше всего, по подсчётам статистиков, увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилование — в три раза до 107 преступлений.
Кроме того, полицейские стали чаще фиксировать разбои (72 преступления за январь-май 2019 года), кражи (9,3 тысячи) и угоны автомобилей (200). Вместе с этим в области стало меньше умышленных убийств (60), вымогательств (57) и мошенничеств (2,1 тысячи).
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть цифры, которые опубликовал Новосибирскстат — корреспондент НГС отправил в ведомство официальный запрос.
Недавно студентка НГПУ обвинила в изнасиловании своего преподавателя — но следователи уголовное дело возбуждать не стали.