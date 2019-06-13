13 июня четверг
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 64.52
eur 73.04
  • 3 июня 2019

    Новый дизайн НГС

    Привет!
    Вот и пришел тот день, когда мы окончательно изменили дизайн НГС. Наш сайт стал быстрее, удобнее и легче, его одинаково приятно читать и с монитора компьютера, и с телефона. На НГСе появилось много новых фишек - о каждой из них мы рассказали в специальном материале.

    Подробнее
    30 мая 2019

    Новые комментарии на НГС

    Привет!
    Вас тоже раздражали капчи? Покажите на картинке все гидранты/витрины/светофоры? Если да, то мы идём к вам. Теперь капчи нет. Просто вбиваете имя, текст комментария и он появляется на сайте. Мы по-прежнему будем удалять мат и оскорбления, так что будьте вежливыми.

    6 мая 2019

    Новая функция на сайте

    Друзья! Теперь можно посмотреть подробности об авторах материалов - они стали кликабельны на сайте под текстами. У каждого указана личная почта - пишите напрямую журналисту, которому доверяете!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +23°С
Пробки 4/10
usd 64.52
eur 73.04
Криминал

В Новосибирске зафиксировали всплеск изнасилований

Количество таких преступлений выросло сразу втрое

Поделиться

1 744
19 Обсудить

Все новости

Все новости

За пять месяцев в регионе зафиксировали 107 изнасилований 

Фото: Густаво Зырянов / НГС

В Новосибирской области выросло количество преступлений против половой неприкосновенности — изнасилования стали фиксировать в три раза чаще, чем в прошлом году.

Такие данные опубликовал Новосибирскстат со ссылкой на областное управление МВД России. Согласно статистике, всего за пять месяцев этого года в области зарегистрировали 20,7 тысячи преступлений, что на 10% больше, чем за тот же период прошлого года.

Больше всего, по подсчётам статистиков, увеличилось количество изнасилований и покушений на изнасилование — в три раза до 107 преступлений. 

Кроме того, полицейские стали чаще фиксировать разбои (72 преступления за январь-май 2019 года), кражи (9,3 тысячи) и угоны автомобилей (200). Вместе с этим в области стало меньше умышленных убийств (60), вымогательств (57) и мошенничеств (2,1 тысячи). 

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области не смогли оперативно подтвердить или опровергнуть цифры, которые опубликовал Новосибирскстат — корреспондент НГС отправил в ведомство официальный запрос. 

Недавно студентка НГПУ обвинила в изнасиловании своего преподавателя — но следователи уголовное дело возбуждать не стали

По теме

ТЕКСТ

Кирилл Шматков

ТЕГИ

Новосибирскстатизнасилваниеполиция

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Предложение дня

Все предложения

КОММЕНТАРИИ (19)

Пл. Станиславского
13 июн 2019 в 12:22

Это только начало...

Всего лишь шесть лет экономика стоит на месте, ну то есть наступила обещанная царем народу в 2012 году долгожданная стабильность. Еще года три-четыре в таком темпе пройдут, и мы "переплюнем" "лихие 1990-е" в их самом карикатурно-пропагандистском образе.

People
13 июн 2019 в 12:24

Ещё короче юбки одевайте и потом не жалуйтесь

Фото пользователя
иккенхисацу
13 июн 2019 в 12:22

Так оголяться не надо и провоцировать,демонстрируя доступность и сексуальную раскрепощенность,так же еще многие поняли что заявление в полицию это хороший способ заработка.