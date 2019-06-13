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Криминал

«Проблемы у тебя будут»: внедорожник во дворе залили кислотой и монтажной пеной

Сибиряк получил ожог рук, когда попытался открыть капот

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Владелец машины предполагает, что кислоту мог вылить участник ДТП месячной давности

Фото: читатель НГС Максим

Внедорожник во дворе жилого дома на улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска облили кислотой, а радиатор, дверные замки и глушитель залили монтажной пеной. Владелец машины предполагает, что к происшествию может быть причастен водитель, с автомобилем которого он столкнулся месяц назад.

Как рассказал корреспонденту НГС владелец машины Максим, утром 12 июня он подошёл к окну квартиры и увидел, что его машина облита жидкостью, а рядом видна монтажная пена. 

«Сообщил жене и спустился к машине. Обнаружил то, что на видео. Машина была отмыта до этого, проводил генеральную уборку, готовились куда-нибудь съездить, если погода позволит, так как в отпуске. Вызвал полицию, они приехали оперативно, написал заявление. Сейчас им необходимо предоставить оценку, для возбуждения уголовного дела», — говорит Максим.

читатель НГС Максим 

По его словам, он купил в кредит Great Wall Hover H3 в 2012 году в салоне. За машину он рассчитался в 2017 году. 

Как уточнил Максим, неизвестные залили монтажной пеной радиатор, дверные замки и щели, а также глушитель. Когда приехали полицейские, владелец попытался открыть капот и обжёг руки.

«Подозреваемых нет, так как мы с женой люди неконфликтные. У нас ипотека и 2 кредита, растим ребёнка. Автомобиль был припаркован возле подъезда и никому не мешал. Может из-за аварии месяц назад. Машина меня подрезала 3 раза, в 3 раз я его ударил в зад, не успел остановиться. Он орал, что я виноват, я сказал: "ГИБДД рассудит". Аварком, которого он вызвал, объяснил ему неправоту. 

Я с ним не разговаривал, потому что он неадекватен был. Говорил: "Проблемы у тебя будут". Я ему ответил, что у него проблемы с головой»,

— предполагает Максим.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, сейчас полицейские ожидают получение оценки суммы ущерба и устанавливают личность преступника. 

«По завершению проверки и после установления суммы ущерба будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Пока лицо не установлено, работа по заявлению только началась», — сказали в пресс-службе ведомства.

В Новосибирске было несколько случаев, когда сибиряков обливали кислотой. Так, в августе 2017 года Октябрьский районный суд назначил условный срок 58-летнему новосибирцу — он два раза заказывал покушение на своего родственника, потерпевшему брызгали в лицо кислотой и хотели ударить электрошокером

А в декабре 2018 года полицейские вместе с Росгвардией задержали четырех человек, которых подозревают в агрессивном требовании долгов — они угрожали облить лицо должницы кислотой.

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КОММЕНТАРИИ (20)

вася
13 июн 2019 в 12:35

Наверно навальновцы залили машину чиновника. Они мстительные, могут.

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dr.Zloy
13 июн 2019 в 12:42

Конечно тот кто такое сделал, неадекват и преступник и он должен быть наказан. Но вот сам хозяин как расценивает свою парковку ? Перекрыл въезд в гараж кому то , соседям видимо тоже не очень удобно открывать ворота, т.к. авто стоит. Народ! Вы когда паркуетесь со стороны свои действия оценивайте тоже, не мешаете ли другим?

С левого берега
13 июн 2019 в 12:38

Очень интересная история, не сама по себе а ответит ли тот жалкий человек что сделал это.
НГС и автор будьте так добры сообщите потом нашли или нет этого человека. Ну и свидетели должны быть, обливать кислотой и запенить надо время, кто нибудь да увидел. Пострадавший напиши объявление что нужны свидетели за вознаграждение.
Вчера Максим не мого вспомнить с кем был конфликт, в соц сети ему сразу написали что что то он оне договаривает...