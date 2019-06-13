«Проблемы у тебя будут»: внедорожник во дворе залили кислотой и монтажной пеной

Внедорожник во дворе жилого дома на улице Рассветной в Калининском районе Новосибирска облили кислотой, а радиатор, дверные замки и глушитель залили монтажной пеной. Владелец машины предполагает, что к происшествию может быть причастен водитель, с автомобилем которого он столкнулся месяц назад. Как рассказал корреспонденту НГС владелец машины Максим, утром 12 июня он подошёл к окну квартиры и увидел, что его машина облита жидкостью, а рядом видна монтажная пена. «Сообщил жене и спустился к машине. Обнаружил то, что на видео. Машина была отмыта до этого, проводил генеральную уборку, готовились куда-нибудь съездить, если погода позволит, так как в отпуске. Вызвал полицию, они приехали оперативно, написал заявление. Сейчас им необходимо предоставить оценку, для возбуждения уголовного дела», — говорит Максим.

читатель НГС Максим

По его словам, он купил в кредит Great Wall Hover H3 в 2012 году в салоне. За машину он рассчитался в 2017 году. Как уточнил Максим, неизвестные залили монтажной пеной радиатор, дверные замки и щели, а также глушитель. Когда приехали полицейские, владелец попытался открыть капот и обжёг руки.

«Подозреваемых нет, так как мы с женой люди неконфликтные. У нас ипотека и 2 кредита, растим ребёнка. Автомобиль был припаркован возле подъезда и никому не мешал. Может из-за аварии месяц назад. Машина меня подрезала 3 раза, в 3 раз я его ударил в зад, не успел остановиться. Он орал, что я виноват, я сказал: "ГИБДД рассудит". Аварком, которого он вызвал, объяснил ему неправоту.

Я с ним не разговаривал, потому что он неадекватен был. Говорил: "Проблемы у тебя будут". Я ему ответил, что у него проблемы с головой»,

— предполагает Максим.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области, сейчас полицейские ожидают получение оценки суммы ущерба и устанавливают личность преступника.

