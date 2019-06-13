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Происшествия
Дело подстреленного школьника
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«Это может отразиться на его жизни»: подстреленному школьнику понадобилась помощь психотерапевта

Прогулка по Ленинскому району в костюме разбойника обернулась для подростка пулевым ранением

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На фестиваль ZNAKИ Юра пошёл в костюме разбойника Dismas из игры Darkest Dungeon (на фото слева). Справа — Юра после выписки из больницы, где ему делали операцию после ранения

Фото: читательница НГС

Родители подстреленного школьника в Новосибирске обратились к психотерапевту, чтобы помочь сыну: они хотят провести диагностику его психологического состояния, потому что переживают, как произошедшее отразится на его жизни в будущем. Об этом корреспонденту НГС сообщила мама 15-летнего Юры Карина.

Сама история случилась 8 июня: Юра возвращался домой после фестиваля ZNAKИ, когда дорогу ему преградил мужчина, которому не понравился внешний вид школьника. 

После словесной перепалки и удара, девятиклассник начал убегать и получил выстрел в спину. Мужчина попал ему в предплечье. Юре сделали операцию и 11 июня выписали из больницы. 

«Пока никаких событий не происходило (в ходе расследования. — Прим. ред.), мы просто занимаемся лечением ребёнка и организовываем ему психологическую помощь. Мы обратились к специалисту, — психотерапевту международного класса — он сейчас изучает это дело. Нам пришлось обратиться: мы сейчас хотим сделать диагностику его психологического состояния, потому что переживаем по поводу последствий: как это в дальнейшем отразится в его дальнейшей жизни», — рассказала Карина.

При этом мама Юры сказала, что благодарна друзьям мальчика из школы и спортивной секции, тренеру, которые поддерживают подростка после случившегося.

«Максимальное количество человек доброжелательно к нам относятся. Люди вот так пошли нам на встречу, предлагали помощь. Благодарна за то, что поддерживали нас в такой непростой ситуации и ребёнка. Мы очень рады, что есть такие люди, и что нас не оставили в этой трудной ситуации», — добавила мама девятиклассника.

Кроме того, Карина обратилась к уполномоченному по правам ребёнка Надежде Болтенко, чтобы она оказала содействие в расследовании этого дела, и взяла его на свой контроль.

Напомним, что дело подстреленного школьника в костюме разбойника передали в СК 11 июня.

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ТЕКСТ

Мария Тищенко

ТЕГИ

школьникZNAKIстрельба

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КОММЕНТАРИИ (136)

С левого берега
13 июн 2019 в 13:47

Ладно на фестивале в таком наряде находится, но если по городу ходить то можно детей и бабушек напугать или вызвать неадекватную реакцию как здесь и было.

научи хорошему
13 июн 2019 в 13:59

Когда он увлёкся лицедейством и стал участвовать в шабаше переодевшись ни то пиратом, ни то слугой сами знаете кого, - родители почему-то не спешили делать ему диагностику психики, а когда находясь в образе злодея ему причинили зло вдруг забеспокоились о его психическом состоянии.

вася
13 июн 2019 в 13:41

Сочувствие школьнику, но ему надо было не навального слушать, а ходить в секцию рукопашного боя, может и скрутил бы обидчика, пока тот пистолет не вынул.