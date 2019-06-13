«Это может отразиться на его жизни»: подстреленному школьнику понадобилась помощь психотерапевта

После словесной перепалки и удара, девятиклассник начал убегать и получил выстрел в спину. Мужчина попал ему в предплечье. Юре сделали операцию и 11 июня выписали из больницы.

Родители подстреленного школьника в Новосибирске обратились к психотерапевту, чтобы помочь сыну: они хотят провести диагностику его психологического состояния, потому что переживают, как произошедшее отразится на его жизни в будущем. Об этом корреспонденту НГС сообщила мама 15-летнего Юры Карина.

«Пока никаких событий не происходило (в ходе расследования. — Прим. ред.), мы просто занимаемся лечением ребёнка и организовываем ему психологическую помощь. Мы обратились к специалисту, — психотерапевту международного класса — он сейчас изучает это дело. Нам пришлось обратиться: мы сейчас хотим сделать диагностику его психологического состояния, потому что переживаем по поводу последствий: как это в дальнейшем отразится в его дальнейшей жизни», — рассказала Карина.



При этом мама Юры сказала, что благодарна друзьям мальчика из школы и спортивной секции, тренеру, которые поддерживают подростка после случившегося.



«Максимальное количество человек доброжелательно к нам относятся. Люди вот так пошли нам на встречу, предлагали помощь. Благодарна за то, что поддерживали нас в такой непростой ситуации и ребёнка. Мы очень рады, что есть такие люди, и что нас не оставили в этой трудной ситуации», — добавила мама девятиклассника.



Кроме того, Карина обратилась к уполномоченному по правам ребёнка Надежде Болтенко, чтобы она оказала содействие в расследовании этого дела, и взяла его на свой контроль.