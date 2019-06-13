В ботаническом саду поставили огромную статую очень грустного богатыря

Деревянную статую высотой около 5 метров поставили 9 июня по инициативе общественников. «В 1982 году здесь было шесть таких скульптур, — рассказал НГС один из инициаторов установки Андрей Голубь. — Это воин, предок наш древний. Надо вспоминать наши корни, гордиться ими. Раньше это было нормой — во многих парках стояли 33 богатыря».

На территории новосибирского дендропарка поставили деревянную статую богатыря — это реконструкция выставки деревянного зодчества, которая проходила здесь в 1980-х годах.

Больше 30 лет назад здесь была выставка из шести богатырей

По словам Андрея Голубя, новая статуя — небольшая реконструкция выставки 30-летней давности. Одна из её фигур ещё сохранилась и стоит неподалёку от нового воина. «Примерно в 10 метрах от новой. Она в плачевном состоянии, но можно рассмотреть черты. У неё своя история, своя ценность», — рассказал Андрей Голубь.



Устанавливать другие статуи пока не планируется, добавил Голубь. По его словам, одна статуя обходится примерно в 60 тысяч рублей, а спонсоров нет.

Богатырь станет очередной находкой для любителей уличного арта Новосибирска.