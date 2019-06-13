На Бердском шоссе появилась «умная» остановка

«Павильон будет освещен, защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов», — сообщалось ранее в группе администрации Первомайского района в соцсети «ВКонтакте».

Как уточнил корреспонденту НГС заместитель главы администрации Первомайского района Артём Роговский, официально остановка ещё не открыта, сейчас идут пусконаладочные работы.

На Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска появился новый павильон на остановке «Звёздная» — остановка стала «умной».

Среди других особенностей остановки — тревожная кнопка 112, разъемы USB для зарядки телефонов, система видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi и интерактивное информационное табло c расписанием, показывающим время прибытия и отправления транспорта.

Прежде власти рассказывали, что до конца 2019 года в городе должно появиться около 50 «умных» остановок. Такие павильоны уже поставили возле мэрии, на площади Ленина и у ЦУМа на Вокзальной магистрали.

Павильон на «Звёздной» отличается от них по своему дизайну.