На Бердском шоссе появилась «умная» остановка

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6 мая 2019
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Местные жители заметили новый павильон на этой неделе
Фото: Юлия Шипицина / НГС
На Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска появился новый павильон на остановке «Звёздная» — остановка стала «умной».
Как уточнил корреспонденту НГС заместитель главы администрации Первомайского района Артём Роговский, официально остановка ещё не открыта, сейчас идут пусконаладочные работы.
Остановку начали устанавливать ещё весной.
«Павильон будет освещен, защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов», — сообщалось ранее в группе администрации Первомайского района в соцсети «ВКонтакте».
Среди других особенностей остановки — тревожная кнопка 112, разъемы USB для зарядки телефонов, система видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi и интерактивное информационное табло c расписанием, показывающим время прибытия и отправления транспорта.