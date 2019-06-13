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Лето

На Бердском шоссе появилась «умная» остановка

Новый павильон поставили на «Звёздной»

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Местные жители заметили новый павильон на этой неделе

Фото: Юлия Шипицина / НГС

На Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска появился новый павильон на остановке «Звёздная» — остановка стала «умной».

Как уточнил корреспонденту НГС заместитель главы администрации Первомайского района Артём Роговский, официально остановка ещё не открыта, сейчас идут пусконаладочные работы.

Остановку начали устанавливать ещё весной.

«Павильон будет освещен, защищен от осадков и оснащен информационно-навигационной системой распознавания речи для поиска маршрутов и нужных пассажирам объектов», — сообщалось ранее в группе администрации Первомайского района в соцсети «ВКонтакте».

Среди других особенностей остановки — тревожная кнопка 112, разъемы USB для зарядки телефонов, система видеонаблюдения, бесплатный Wi-Fi и интерактивное информационное табло c расписанием, показывающим время прибытия и отправления транспорта.

Прежде власти рассказывали, что до конца 2019 года в городе должно появиться около 50 «умных» остановок. Такие павильоны уже поставили возле мэрии, на площади Ленина и у ЦУМа на Вокзальной магистрали

Павильон на «Звёздной» отличается от них по своему дизайну.

«Умная» остановка появилась на «Доме Ленина» в 2017 году

Фото: Ольга Бурлакова / НГС

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умная остановкаБердское шоссе

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КОММЕНТАРИИ (56)

Егор
13 июн 2019 в 14:09

А можно простых остановок а не умных? Я понимаю мэрия будет гордится затратами на неё но за цену такой умной, можно десяток обычных обновить. Просто тупая трата денег.

Коленвал
13 июн 2019 в 14:08

На мой взгялд, это просто отмыв денег со стороны горадминистрации. Они зимой ломаются только так и никакого толку нет. А стоят очень дорого

Сосед
13 июн 2019 в 14:10

Надолго ли, вот в чем вопрос! Местные с Пестеревки быстро ее "обезумят"