«Сбила с ног и запинала»: агрессивная сибирячка набросилась на администратора аквапарка

Вечером в среду, 12 июня, посетительница набросилась с кулаками на старшего администратора новосибирского аквапарка «Лидер-Лэнд» на улице Республиканской.
Подробности инцидента корреспонденту НГС рассказала сама пострадавшая работница аквапарка, попросившая не указывать её имя и фамилию.
По словам администратора, вечером посетители устроили потасовку на пляже, и охрана аквапарка нажала на тревожную кнопку, чтобы это прекратить.
«Я просто подошла [к участникам конфликта] и предложила женщине взять своего <…> мужчину, провести его умыться, потому что [у него] кровь лилась. <…> А они хорошо выпившие, женщина агрессивная ужасно. Я ей <…> говорю: «Женщина, проведите своего мужчину в туалетную комнату, пусть он умоется, сейчас подъедет милиция». <…> Вывела их сюда, где можно было умыться, стояли ждали полицию. Она развернулась и начала меня бить по голове кулаками. <…> Потом муж ей стал кричать: «Ты что делаешь? Остановись». Она остановилась, естественно, немножко в ступор вошла. Она, видимо, немножко не соображает в таком состоянии, начала проходящих мужчин пинать», — описала ситуацию старший администратор.
По словам работницы аквапарка, она не грубила посетительнице, не кричала и вообще никак не провоцировала её агрессию.
«Я ей ни слова не сказала. <…> Я просто замолчала, потому что я видела, что с ней нельзя [препираться] — это было бы ещё хуже, она бы просто меня сбила с ног и запинала. <...> Было видно, что ей вообще [не понятно], где она находится, что она делает», — пояснила сотрудница аквапарка.
Позже приехала полиция. По словам пострадавшей, она написала заявление на посетительницу, но к врачам обращаться не стала.
«У меня просто с одной стороны шишка. Так, конечно, голова <…> немножко побаливает, но ничего — я таблетки пью», — добавила старший администратор.
Как сообщила корреспонденту НГС клиентка аквапарка Виолетта Бакасова, вчера около 19:00 она видела словесную перепалку и драку между подвыпившими посетителями — в результате один мужчина разбил другому нос.
«Потом они разошлись, их разняли, прибежала администратор, а потом уже на выходе я смотрю, стоит милиция. <…> Кто получил, они были очень пьяные, прям ну никакие», — рассказала посетительница.
При этом она не видела, как спутница мужчины с разбитым носом бросалась на сотрудника аквапарка.
«Возможно, да, потом, когда они завернули к выходу, она и кидалась на администратора. <...> Но на моих глазах <...> они просто орали, кричали: <…> «Где охрана? Позовите охрану», несмотря на то, что они <…> зачинщики конфликта», — передала Виолетта Бакасова.
Корреспонденту НГС пока не удалось получить комментарий пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области по поводу случившегося в аквапарке.
Новосибирцы нередко получают травмы во время конфликтов на работе. Один из последних случаев произошёл в Бердской городской больнице: по словам медицинских работников, посетитель напал на заместителя главврача Бердской ЦГБ Надежду Шахатову и сломал ей левую руку.