«Сбила с ног и запинала»: агрессивная сибирячка набросилась на администратора аквапарка

Вечером в среду, 12 июня, посетительница набросилась с кулаками на старшего администратора новосибирского аквапарка «Лидер-Лэнд» на улице Республиканской.

Подробности инцидента корреспонденту НГС рассказала сама пострадавшая работница аквапарка, попросившая не указывать её имя и фамилию.

По словам администратора, вечером посетители устроили потасовку на пляже, и охрана аквапарка нажала на тревожную кнопку, чтобы это прекратить.

«Я просто подошла [к участникам конфликта] и предложила женщине взять своего <…> мужчину, провести его умыться, потому что [у него] кровь лилась. <…> А они хорошо выпившие, женщина агрессивная ужасно. Я ей <…> говорю: «Женщина, проведите своего мужчину в туалетную комнату, пусть он умоется, сейчас подъедет милиция». <…> Вывела их сюда, где можно было умыться, стояли ждали полицию. Она развернулась и начала меня бить по голове кулаками. <…> Потом муж ей стал кричать: «Ты что делаешь? Остановись». Она остановилась, естественно, немножко в ступор вошла. Она, видимо, немножко не соображает в таком состоянии, начала проходящих мужчин пинать», — описала ситуацию старший администратор.



По словам работницы аквапарка, она не грубила посетительнице, не кричала и вообще никак не провоцировала её агрессию.

«Я ей ни слова не сказала. <…> Я просто замолчала, потому что я видела, что с ней нельзя [препираться] — это было бы ещё хуже, она бы просто меня сбила с ног и запинала. <...> Было видно, что ей вообще [не понятно], где она находится, что она делает», — пояснила сотрудница аквапарка.

Позже приехала полиция. По словам пострадавшей, она написала заявление на посетительницу, но к врачам обращаться не стала. «У меня просто с одной стороны шишка. Так, конечно, голова <…> немножко побаливает, но ничего — я таблетки пью», — добавила старший администратор.

Как сообщила корреспонденту НГС клиентка аквапарка Виолетта Бакасова, вчера около 19:00 она видела словесную перепалку и драку между подвыпившими посетителями — в результате один мужчина разбил другому нос.

«Потом они разошлись, их разняли, прибежала администратор, а потом уже на выходе я смотрю, стоит милиция. <…> Кто получил, они были очень пьяные, прям ну никакие», — рассказала посетительница.

